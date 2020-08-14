Maltepe'de bekçilere ateş açan şüpheliler yakalandı

Maltepe, Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi'nde saat 05.50 sıralarında markete girmeye çalışan 4 şüpheli bekçilerin durumu fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Bekçiler şüphelilerden birisini yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan kişiyi bekçilerin elinden almaya çalışan diğer şüpheliler bekçilere ateş açtı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, 3 şüpheli olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro ve Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler yaptığı incelemelerin ardından 13 Ağustos Perşembe günü Mahmut M.G.(20)'yi Kartal'da Emre A.(19)'yı Maltepe' de yakaladı. Şubeye getirilen şüphelilerden Mahmut M. G. 'nin 7 adet suç kaydı, Emre A.nın 49 adet suç kaydı önceden yakalanan Volkan G.(20)'nin 26 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerden Emre A.' nın görevli memurlara ateş ettiği belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.