Maltepe'de kafeye silahlı baskının yeni görüntüleri

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü gece yarısı sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı sahil yolu üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, 8 kişilik silahlı bir grup kafeye gelerek, sağa sola rastgele ateş etti. Kafe çalışanlarını ve müşterileri darp eden grup yaya olarak olay yerinden kaçtı.

YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganlar bir anda kafenin girişinde beliriyor ve önlerine geleni darp etmeye başlıyorlar. Çevredeki vatandaşlar sağa sola kaçışırken, eline tabure alarak kafeye giren bir kişi de görüntülere yansıyor. Sandalyelerin havada uçuştuğu mekanda müşterilerden bazıları koşarak dışarı çıkıyor. Ayrıca, bir kişi de eline aldığı sandalyeyi cama vurarak kırmaya çalışıyor ve masaları tekmeliyor.