Crystal Dynamics tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından piyasaya sürülecek olan MArvel's Avangers oyunu 4 Eylül tarihinde oyuncuların beğenisine sunulacak. Bu noktada bilgisayar üzerinden oyunu edinmek isteyen kişiler, sistem gereksinimleri konusunda araştırmalar gerçekleştiriyor. Peki, Marvel's Avengers sistem gereksinimleri neler? Marvel's Avengers oyunu kaç GB?
Minimum sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i3 4160 ya da denk bir AMD işlemci
RAM: 8 GBGPU: NVIDIA GTX 950 ya da AMD 270 (minimum 2GB bellek)DirectX 12
Depolama: 75 GB HDD
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i7 4770K 3.4 Ghz ya da AMD Ryzen 51600 3.2 Ghz
RAM: 16 GBGPU: NVIDIA GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon RX 480 8 GB
DirectX 12
Depolama: 110 GB SSD