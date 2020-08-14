MHP'li Şahin'den İzmir Büyükşehir'in açtığı markete 'terör örgütü renkleri' tepkisi

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'li Şahin'den Büyükşehir'in açtığı markete 'terör örgütü renkleri' tepkisi

Türkiye'nin en pahalı içme suyunu İzmirlilere satan 'li belediyenin yeni numaraları ortaya çıktı. 'e alınan vapurun adını kamuoyu baskısı ile Fethi Sekin koymak zorunda kalan Tunç Soyer, renkler konusunda ilginç tercihlerde bulunuyor. Vapuru, Yunan rengi olarak bilinen mavi-beyaza boyayan yönetim, belkediyenin altındaki kolonları da 'nin renklerine bürüdü. Son haber ise, İzmir İl Başkanı'ndan geldi. İl Başkanı Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin açtığı markette terör örgütünün renkleri kullanılınca tepki gösterdi ve İzmirlilere çağrıda bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 17:26 Son Güncelleme: 14.8.2020 17:27 ABONE OL

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menemen ilçesinde açılan 'Halkın Bakkalı' isimli markette, terör örgütü renklerinin kullanıldığını iddia ederek, tepki gösterdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Egekent 2'de 'Halkın Bakkalı' isimli bir market açtı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de marketin dış cephesinde kullanılan renklerin terör örgütü PKK'nın renkleri olduğunu söyleyerek, tepki gösterdi.

Şahin yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Dün sosyal medyada, Menemen'e 'Halkın Bakkalı' adı altında bir işletme açıldığını gördüm. Renkleri sarı-kırmızı-yeşildi. Tunç Soyer'in bu ilk gafı değil. Bunlar artık gaf olmaktan çıktı. Kasten yapılmış hareket olarak görüyoruz. Bu PKK renkleri değil mi sizce? Bu, açık açık İzmirli ile Türk milleti ile alay ediyor. Alaydan başka bir şey değil. Sarı, kırmızı, yeşil renginin manasını herkes biliyor. Geçen hafta biz, Büyükşehir Belediyesi'ne ait binanın kolonlarını, LGBT renklerine boyadı diye tepki göstermiştik. Arkasından bu geldi."

Şahin, "Başkan Soyer'in değişik bir yönetim anlayışı olduğunu" söyleyerek, "Biz kamuoyu baskısıyla İzmir'e yeni alınan vapurun adını Fethi Sekin koydurduk. Rengini mavi beyaz yapmış. Mavi beyaz bir Yunan rengi. Belediye'nin altındaki kolonlara bir renk yaptı, LGBT renklerinde boyamış. Pazar yeri açtı adını Pagos koydu. Biz, Sayın Tunç Soyer'in böyle ilginç şeylerini anlayamıyoruz. İzmirli, Atatürkçü, vatansever vatandaşlarımıza sesleniyorum; Lütfen Tunç Soyer'e bunun hesabını sorun" dedi.

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MHP'li Şahin'den İzmir Büyükşehir'in açtığı markete 'terör örgütü renkleri' tepkisi
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