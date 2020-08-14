Ölüm tehlikesini göze alıp fotoğraf çekiyorlar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ve dünyaca ünlü olan Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için canını hiçe sayan insanlar uçurumun kenarında poz veriyor. Bu durumu fotoğraflayan bir öğretmen durumu CİMER'e yazarak tehlikeye karşı önlem alınmasını istedi.

Öğretmen Feridun Bozyiğit yaptığı açıklamada, "Bugün dehşete düştüğüm bir olayı sizinle paylaşmak istedim. Kelebekler Vadisi'nden etrafındaki dağlık bölümü fotoğraflarken tepede insanların uçurumun kenarına kadar gelip (muhtemelen fotoğraf için) durduklarını gözlemledim. Çekebildiğim kadar vadiden fotoğraflarını çektim ki vadiden o insanların hali çok korkutucu ve tehlikeli gözüküyordu. Fotoğrafları burada paylaşmamın sebebi belki üstten tehlikenin boyutu çok iyi fark edilmeyebilir ama alttan bakınca gerçekten ürpertici. (Bugüne kadar 20 kaza olduğunu ve 10 tanesinin ölümlü olduğunu öğrendim' En son 2018 yılında hamile bir bayan 250 metre aşağı düşüp bebeğiyle vefat etmişlerdi" dedi.

POLONYALI TURİST DÜŞTÜ



Bilindiği gibi, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Polonya'dan tatil için Faralya Mahallesi'ne gelen Pıotr Mıkolajczyk (48), oğlu Jan Mıkolajczyk ile birlikte Faralya Mahallesi Hisar mevkisindeki patikadan vadiye inmek isterken dengesini kaybederek yaklaşık 230 yükseklikten vadinin zeminine yuvarlanmıştı. Oğlu'nun ihbarıyla olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, drone ile Mıkolajczyk'in yerini tespit etmişti. Olay yerine ulaşan ekipler, Mıkolajczyk'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

HAMİLE KADININ ACI SONU



2018 yılının Haziran ayında da 7 aylık hamile Semra Aysal da eşiyle Kelebekler Vadisi'ne gitmişti. Bir kayanın üzerinde fotoğraf çektirirken dengesini kaybeden Aysal, 300 metre yükseklikten düşerek can vermişti.