Pınar Gültekin'in babasından flaş iddia! Kızımın yanında son görülen kişi Nazlı B.

"KIZIMI TEHDİT EDER GİBİ KONUŞTUĞU GÖRÜLÜYOR"



"Polis merkezinde ifadesi alınan kız ile AVM'deki restoranda Pınar ile görülen kişi Ceren T. değil. Bu, görüntülerden de anlaşılıyor. Ceren T.'nin ifadesi ile kızımla en son görüşen kişinin Nazlı B. olduğu ortaya çıktı.