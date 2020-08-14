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'in babasından flaş iddia! Kızımın yanında son görülen kişi Nazlı B.

'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen 'in ölümü tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Kan donduran cinayette yeni bir gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre Pınar'ın babası, kızının son görüştüğü kişinin işletmeci Nazlı B. olduğunu iddia etti. Baba Sıddık Gültekin, gazetecilere yaptığı açıklamada "Görüntülerde Pınar yemek yerken yanına Nazlı B. geliyor,. Elini kızımın omzuna koyup tehdit eder gibi konuşuyor. Bu görüntüden sonra kızımdan haber alınamıyor" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 15:03 Son Güncelleme: 14.8.2020 15:15 ABONE OL
Pınar Gültekin'in babasından flaş iddia! Kızımın yanında son görülen kişi Nazlı B.

'da, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi 'in (27) babası Sıddık Gültekin, kızının en son görüştüğü kişinin içkili mekan işletmecisi Nazlı B. olduğunu ileri sürdü. Baba Gültekin, Nazlı B.'nin ifadesi alınması için avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu.

Pınar Gültekin'in babasından flaş iddia! Kızımın yanın son görülen kişi Nazlı B.

Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi , 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı.

Pınar Gültekin'in babasından flaş iddia! Kızımın yanın son görülen kişi Nazlı B.

Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Pınar Gültekin'in babasından flaş iddia! Kızımın yanın son görülen kişi Nazlı B.

AİLE, NAZLI B.'NİN İFADESİNİN ALINMASI İÇİN BAŞVURDU

Pınar'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken, baba Sıddık Gültekin, kızının yanında en son görülen kişinin Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde içkili mekan işleten Nazlı B. olduğunu ileri sürdü. Avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla savcılıktan Nazlı B.'nin ifadesinin alınmasını talep eden baba Gültekin, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Pınar Gültekin'in babasından flaş iddia! Kızımın yanın son görülen kişi Nazlı B.

"KIZIMI TEHDİT EDER GİBİ KONUŞTUĞU GÖRÜLÜYOR"

"Polis merkezinde ifadesi alınan kız ile AVM'deki restoranda Pınar ile görülen kişi Ceren T. değil. Bu, görüntülerden de anlaşılıyor. Ceren T.'nin ifadesi ile kızımla en son görüşen kişinin Nazlı B. olduğu ortaya çıktı.

Pınar Gültekin'in babasından flaş iddia! Kızımın yanın son görülen kişi Nazlı B.

Görüntülerde, Pınar yemek yerken yanına Nazlı B. geliyor. Elini kızımın omzuna koyup, tehdit eder gibi konuşuyor. Bu görüntülerden sonra kızımdan haber alınamıyor.

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Pınar Gültekin'in babasından flaş iddia! Kızımın yanın son görülen kişi Nazlı B.

Bu işin peşini bırakmayağım. Ceren T.'den sonra Nazlı B.'nin de ifadesinin alınması için avukatımız aracılığıyla talebimizi, Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettik."

Sıddık Gültekin, Nazlı B.'nin ifadesine başvurulmak üzere polis tarafından arandığını öne sürdü.

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Pınar Gültekin'in babasından flaş iddia! Kızımın yanında son görülen kişi Nazlı B.
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