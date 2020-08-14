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Başvuru Tarihi Taban Puanları Başvuru Şartları Neler? ne zaman, taban puanları kaç?

Türkiye’de polis olma hayali kuran binlerce vatandaş, başvuru tarihi, taban puanları ve başvuru şartları gibi detaylar üzerinde araştırma yapıyor. PMYO başvuruları gerçekleştirebilmek için en önemli etkenler arasında YKS TYT’de baraj puanının geçilmiş olması gerekmektedir. Toplamda 2 bin 500 kişilik öğrenci alımının yapılacağı belirtilen PMYO’da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırma başladı. Peki, Taban Puanları Başvuru Şartları Neler? , taban puanları kaç?

Giriş Tarihi: 14.8.2020 15:02 ABONE OL
PMYO Başvuru Tarihi Taban Puanları Başvuru Şartları Neler? PMYO başvuru tarihi ne zaman, taban puanları kaç?

YKS tercih dönemi devam ederken, polis olmak isteyen vatandaşlar 2020 taban puanları ile Polislik başvuru şartları gibi detayları merak ediyor. YKS baraj puanı geçen adaylar bilindiği üzere Polis Meslek Yüksek Okulları'na başvuruda bulunabiliyor. Peki, PMYO başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Polislik başvurusu ve taban puanları ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

POLİSLİK BAŞVURUSU: PMYO TABAN PUANLARI İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YKS tercih dönemi sürecinde binlerce vatandaş polislik başvuruları için detayları merak ediyor. Bu kapsamda PMYO taban puanları ile ilgili detaylar da araştırılıyor. 2020 Üniversite tercihleri bu sene 6-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Ancak Polis Meslek Yüksek Okulu başvuruları için 2020 puanlarını henüz açıklanmadı, gözler gelecek son dakika açıklamasında…

PMYO Başvuru Tarihi Taban Puanları Başvuru Şartları Neler? PMYO başvuru tarihi ne zaman, taban puanları kaç?

PMYO TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:2015: 270

  • 2016: 270
  • 2017: 260
  • 2018: 260
  • 2019: 250.2 bin 500 öğrenci, iki yıllık eğitim görecekleri Polis Meslek Yüksek Okulu'na kayıt kaptırabilecek.
PMYO Başvuru Tarihi Taban Puanları Başvuru Şartları Neler? PMYO başvuru tarihi ne zaman, taban puanları kaç?

POLİSLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2020 yılına ilişkin polis alımı ilanının YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama henüz yapılmadı...

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PMYO Başvuru Tarihi Taban Puanları Başvuru Şartları Neler? PMYO başvuru tarihi ne zaman, taban puanları kaç?
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