Resimli Cuma mesajları ve sözleri! 14 Ağustos en güzel resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Bir haftanın daha sonuna gelmemizde birlikte Müslümanlar bir bayram günü olan cuma gününe erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Her cuma olduğu gibi bu haftada eller semaya kalkacak ve cuma vakti camiler dolup taşacak. Yapılacak ibadetleri yanı sıra insanlar cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinin bu mübarek gününü tebrik etmek istiyorum. Aşağıda en güzel resimli cuma mesajları ve sözleri yer alıyor. Beğendiğiniz görseli ve cuma mesajını sevdiklerinize WhatsApp ya da SMS yolu ile gönderebilirsiniz. İşte yeni resimli cuma mesajları

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 14 AĞUSTOS – HAYIRLI CUMALAR

Haberimizde ilerleyerek, en güzel resimli Cuma mesajları ve sözlerini bulabilirsiniz. Bu mesajlar arasından seçtiklerinizi sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

İşte resimli Cuma mesajları…

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.

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