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Resimli mesajları ve sözleri! 14 Ağustos en güzel resimli burada! Hayırlı Cumalar

Resimli mesajları ve sözleri her hafta olduğu gibi bu cuma da milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Yine en güzel resimli bu başlık altında yer alıyor. Aşağıdan seçeceğiniz cuma mesajı ve beğendiğiniz söz ile görseli, veya SMS yolu ile sevdiklerinize kolayca gönderebilirsiniz. İşte Yeni haftanın resimli cuma mesajları ve sözleri… Cumanız mübarek olsun!

Giriş Tarihi: 14.8.2020 08:34 Son Güncelleme: 14.8.2020 08:35 ABONE OL
Resimli Cuma mesajları ve sözleri! 14 Ağustos en güzel resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Bir haftanın daha sonuna gelmemizde birlikte Müslümanlar bir bayram günü olan cuma gününe erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Her cuma olduğu gibi bu haftada eller semaya kalkacak ve cuma vakti camiler dolup taşacak. Yapılacak ibadetleri yanı sıra insanlar cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinin bu mübarek gününü tebrik etmek istiyorum. Aşağıda en güzel resimli cuma mesajları ve sözleri yer alıyor. Beğendiğiniz görseli ve cuma mesajını sevdiklerinize WhatsApp ya da SMS yolu ile gönderebilirsiniz. İşte yeni resimli cuma mesajları

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 14 AĞUSTOS – HAYIRLI CUMALAR

Haberimizde ilerleyerek, en güzel resimli Cuma mesajları ve sözlerini bulabilirsiniz. Bu mesajlar arasından seçtiklerinizi sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

İşte resimli Cuma mesajları…

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.

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Resimli Cuma mesajları ve sözleri! 14 Ağustos en güzel resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
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