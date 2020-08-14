‘Sağlık alanında çalışmak fedakarlık ister’

BEZMİALEM Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, pandemi sürecinin üniversite adaylarının tercihlerini etkilediğini belirterek, "Açık alanları, sosyal ve spor aktivitelerin yapılabileceği alanları olan üniversiteler öğrencilerin tercihlerinde kriter haline geldi. Bu anlamda biz, kendimizi avantajlı hissediyoruz" dedi. Kazancıoğlu, sağlık alanını tercih etmek isteyen adaylarla ilgili, "Fedakarlık gerektiren ancak bir o kadar da mesleki tatmin düzeyi yüksek olan bir alanı seçtiklerini bilsinler" diye konuştu.