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Son dakika! 'da kardeşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

'da son dakika gelişmesi yaşandı...  Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kavga ettiği kardeşini bıçakla yaralayan ağabeyi tutuklandı. Ağır yaralı E.Ö'nün ise aynı hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

AA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 09:57 Son Güncelleme: 14.8.2020 09:59 ABONE OL
Son dakika! Adana'da kardeşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

Ege Bagatur Bulvarı'nda, 11 Ağustos'ta tartışmanın ardından kavga ettiği kardeşi E.Ö'yü (19) bıçaklayan, kendisi de darp sonucu yaralanan A.Ö. (29), Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ağır yaralı E.Ö'nün ise aynı hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda, 11 Ağustos'ta, biber satışı yaptıkları tezgahta duran E.Ö, ağabeyi A.Ö'den gezmek için otomobilini istemiş, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kardeşler birbirini yaralamıştı.

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Son dakika! Adana'da kardeşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı
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