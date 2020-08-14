Son dakika! Adana'da kardeşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

Ege Bagatur Bulvarı'nda, 11 Ağustos'ta tartışmanın ardından kavga ettiği kardeşi E.Ö'yü (19) bıçaklayan, kendisi de darp sonucu yaralanan A.Ö. (29), Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ağır yaralı E.Ö'nün ise aynı hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda, 11 Ağustos'ta, biber satışı yaptıkları tezgahta duran E.Ö, ağabeyi A.Ö'den gezmek için otomobilini istemiş, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kardeşler birbirini yaralamıştı.

Pınar Gültekin’i en son Nazlı görmüş

Tartıştığı kadın sürücüye saldırıp aracına zarar vermişti! O maganda gözaltına alındı...