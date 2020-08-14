Son dakika haberi: Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu D.'nin sır ölümü! İntihar mı cinayet mi?

OLAYIN DETAYLARI BELLİ OLMAYA BAŞLADI
Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu D., erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu D., evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
DUYGU'YA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Erkek arkadaşıyla beraber kaldığı iddia edilen apartmanın 4. katından düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.'nin erkek arkadaşı M.K. ile birlikte binaya girdikten sonra düştüğü an, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Sevgilisinin evinin penceresinden düşen 17 yaşındaki Duygu'nun sır ölümü... Erkek arkadaşı gözaltına alındı | Video
ÇOCUK SON ANDA KAÇTI
Duygu D. 4. kattan düşerken, aşağıda bisikletiyle oynayan bir çocuğun saniyelerle kurtulduğu görülüyor.
İNTİHAR MI YOKSA CİNAYET Mİ?
Duygu D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.