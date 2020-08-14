Son dakika haberi: Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu D.'nin sır ölümü! İntihar mı cinayet mi?

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Son dakika haberi: 'te 17 yaşındaki D.'nin sır ölümü! İntihar mı cinayet mi?

Gelen son dakika haberine göre 'te D. adlı genç kız pencereden düşerek hayatını kaybetti. Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alınırken, Duygu D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Duygu'nun cansız bedeni otopsi için Kurumu'na götürüldü. Yaşanan son dakika gelişmesine göre Duygu'nun pencereden düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Sır ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu şüphesi yarattı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 16:56 Son Güncelleme: 14.8.2020 17:00 ABONE OL
Son dakika! Erkek arkadaşının evindeydi... Duygu'nun sır ölümü!

'te yaşanan sır ölümün detayları ortaya çıkmaya başladı. Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alırken, Duygu D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika! Erkek arkadaşının evindeydi... Duygu'nun sır ölümü!

OLAYIN DETAYLARI BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. D., erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu D., evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Son dakika! Erkek arkadaşının evindeydi... Duygu'nun sır ölümü!

MEHMET K. ADLI ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Duygu D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, Mehmet K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Son dakika! Erkek arkadaşının evindeydi... Duygu'nun sır ölümü!

DUYGU'YA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Erkek arkadaşıyla beraber kaldığı iddia edilen apartmanın 4. katından düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.'nin erkek arkadaşı M.K. ile birlikte binaya girdikten sonra düştüğü an, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Sevgilisinin evinin penceresinden düşen 17 yaşındaki Duygu'nun sır ölümü... Erkek arkadaşı gözaltına alındı | Video



ÇOCUK SON ANDA KAÇTI

Duygu D. 4. kattan düşerken, aşağıda bisikletiyle oynayan bir çocuğun saniyelerle kurtulduğu görülüyor.

Son dakika! Erkek arkadaşının evindeydi... Duygu'nun sır ölümü!

İNTİHAR MI YOKSA CİNAYET Mİ?

D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Son dakika haberi: Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu D.'nin sır ölümü! İntihar mı cinayet mi?
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