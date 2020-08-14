Steam kaydol: Bilgisayardan ve telefondan ücretsiz steam kaydı nasıl yapılır?

Oyun geliştiricilerinin ve firmaların ücretli-ücretsiz sundukları oyunu kendi platformu altında satışa sunan Steam, milyonlarca oyuncu tarafından tercih ediliyor. Steam gibi dijital oyun platformlarının çıkması ile birlikte DVD devri sona erdi. Steam üzerinden oyunları satın alıp oynamak için ise bir hesaba sahip olmanız gerekiyor. Ücretsiz olarak oluşturulan Steam hesaplarının nasıl yapılacağı hakkında pek çok kişi bilgi edinmek istiyor. Peki, Ücretsiz steam kaydı nasıl yapılır? İşte detaylar
Öncelikle Steam'in internet sitesine girmeli ve indirme sayfasına girmelisiniz. Bu noktada Windows dışında bir işletim sistemi kullanıyorsanız o işletim sistemini seçmelisiniz.
Daha sonra inen launcheri açarak yükleme seçeneğine tıklayın. Yüklenen dosyayı açtığınızda kurulumunuz başlayacak ve tamamlanacak.
Steam hesap aşma işlemini gerçekleştirmek için öncelikle;
Steam Mağazası 3 Ağustos 2017 itibarıyla 16574 oyun, 12154 indirilebilir içerik (DLC), 12154 oyunun deneme sürümü (demo) sürümü, 476 yazılım ve 588 video yayınına ev sahipliği yapmaktadır.[kaynak belirtilmeli] 16 Haziran 2015'ten itibaren Steam Mağazası'nda Türk lirası ile alışveriş yapabilme imkânı sunulmuştur.[10]
Mağaza, aynı zamanda perakende olarak farklı sitelerden satın alınmış anahtarların (CD Anahtarı olarak da bilinir) da etkinleştirilmesine imkân tanır.
Mağaza sayfaları, içeriklerin hakkında bilgi veren değerlendirmeler de içerir. Değerlendirmeler, sadece içeriği kütüphanesinde bulunduran gerçek kullanıcılar tarafından yapılabilir. Yorum yapabilmek için içeriğin belirli bir süre kullanılmış olması gerekir.
Oyun indirmek ve oynamak dışında, satın alınması gibi tüm işlemler Steam'in web sitesinden, istemcisinden veya mobil yazılımından yapılabilir.
Mağazadaki tüm içerik, arkadaş listesindeki kişilere hediye etmek için de satın alınabilir.