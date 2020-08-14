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örgütüne operasyon! 9 üye tutuklandı

Kamuoyunda ‘’ ismiyle tanınan ’nün yöneticisi olduğu organize suç örgütüne yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar soruşturma bürosunca operasyon düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan 12 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, örgüt lideri Görgülü’nün yakalama çalışmaları devam ediyor. Osman Görgülü, ünlü Şarkıcı ve eşi ’u dolandırdığı gerekçesiyle 7 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırılmış ve cezası onanmıştı.

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Giriş Tarihi: 14.8.2020 11:23 ABONE OL
Sülün Osman örgütüne operasyon! 9 üye tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı Örgütlü Suçlar soruşturma bürosu kurulduğu günden beri örgüt operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Büro tarafından geçtiğimiz günlerde piyasada 'Sülün Osman' lakabıyla tanınan Osman Görgülü ve üyelerine yönelik bir operasyon yapıldı. 12 örgüt üyesi, İstsnbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

9 ÜYE TUTUKLANDI
İfadeleri ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 11 şüpheliden 9'u' 'Örgüt üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken,2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgüt yöneticisi olduğu belirlenen Osman Görgülü'nün ise 7 üyesiyle birlikte yakalanması çalışmaları sürüyor. Sülün Osman Örgüt lideri Osman Görgülü ,'Silahlı örgüt kurma, yönetme ve yağma' suçlarıyla suçlanıyor.

DEMET AKALANI DOLANDIRMIŞTI
Osman Görgülü, ünlü şarkıcı Demet Akalın ve işadamı eşi Okan Kurt'u sahte vekaletnameyle lüks cip satarak 12 milyon lira dolandırmıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Görgülü'yü 7 yıl hapis 20 bin TL de adli para cezasına çarptırmış ve Görgülü'nün cezası onanmıştı.

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Sülün Osman örgütüne operasyon! 9 üye tutuklandı
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