Sülün Osman örgütüne operasyon! 9 üye tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı Örgütlü Suçlar soruşturma bürosu kurulduğu günden beri örgüt operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Büro tarafından geçtiğimiz günlerde piyasada 'Sülün Osman' lakabıyla tanınan Osman Görgülü ve üyelerine yönelik bir operasyon yapıldı. 12 örgüt üyesi, İstsnbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

9 ÜYE TUTUKLANDI

İfadeleri ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 11 şüpheliden 9'u' 'Örgüt üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken,2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgüt yöneticisi olduğu belirlenen Osman Görgülü'nün ise 7 üyesiyle birlikte yakalanması çalışmaları sürüyor. Sülün Osman Örgüt lideri Osman Görgülü ,'Silahlı örgüt kurma, yönetme ve yağma' suçlarıyla suçlanıyor.





DEMET AKALANI DOLANDIRMIŞTI

Osman Görgülü, ünlü şarkıcı Demet Akalın ve işadamı eşi Okan Kurt'u sahte vekaletnameyle lüks cip satarak 12 milyon lira dolandırmıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Görgülü'yü 7 yıl hapis 20 bin TL de adli para cezasına çarptırmış ve Görgülü'nün cezası onanmıştı.