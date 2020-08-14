SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı! Milli Piyango Online 13 Ağustos Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama işlemi

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) tarafından yenilenen ve her haftanın 3 günü (Salı, Perşembe ve Pazar) Milli Piyango Online üzerinden çekilişi yapılan yeni Süper Loto'nun 6. çekiliş sonuçları bugün (13 Ağustos 2020 Perşembe) saat 21.30'da yapılan canlı çekilişle belli oldu. Bugün Milli Piyango Online üzerinden yapılacak 6. canlı çekiliş ile günün kazandıran numaralarını doğru tahmin etmek ve 27 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanmak isteyerek kupon dolduran şans oyunu severler MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Süper Loto 13 Ağustos çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (13 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Milli Piyango Online resmi sitesi üzerinden 13 Ağustos 2020 Çarşamba 6. Süper Loto sonuçları saat 21.30'da yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte MPİ canlı çekilişle günün şanslı numaraları...