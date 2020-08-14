Trafik canavarı Enes’i hayattan kopardı

Bursa'nın İznik İlçesi'nde dedesinin göl kenarındaki evinde kalan Mümin Enes Güler'e (10), geçen pazar akşamı, evin önünde oynarken, Sakarya'da oturan ve İznik'teki bir akrabalarının düğününe katılan Kerim A.'nın kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan ve ağır yaralanan Enes'in duran kalbi, hastanede yeniden çalıştırıldı. Ancak 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Kazadan sonra serbest bırakılan sürücü ise çocuğun ölmesi üzerine tutuklanarak cezaevine kondu. Suçlunun cezalandırılmasını talep eden baba Yusuf Güler, "Sürücü 40 kilometre kızla gittiğini söylemiş ama yerde 12 metre fren izi var. Sürücü yerde yatan oğlumun başında öylece beklemiş. Ambulans yarım saat sonra gelmiş. Olay yerinde oğlumun kalbi durmuş, hastanede yeniden çalıştırmışlar. 2 gün hastanede yattı. Şimdi sürücünün yakınları 'şikayetçi olma uzlaşalım' diyor. Bana evlat acısını yaşatanın, adalet önünde hak ettiği cezayı almasını istiyorum" dedi. Enes'in kendisinden 2 yaş küçük olan kardeşinin de şoka girdiği öğrenildi.