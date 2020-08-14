Trafikte tartıştığı kadına saldırıp aracına saldıran maganda böyle ifade verdi

ÜÇ SUÇTAN İFADE VERDİ



Adliyeye getirilen Emre E., "Hakaret", "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından savcıya ifade verdi.

Savcılık sorgusunda da Sena Genç'in aracını aracının önüne kırdığını iddia eden Emre E., "Aracını aracımın önüne kırınca ben de kornaya bastım. Bize küfür etti. Bende aracı kenara çekip durdum. O da aracımın arkasında durdu, bize saldırmaya çalıştı. Sonra telefonunu çıkardı ve bizi çekmeye başladı. Benim eşim yeni doğum yaptığından ve hastaneden yeni çıktığımızdan dolayı sinirlerime hakim olamadım. Eşime saldırmaya çalıştı ben de elimle ittirdim. Daha sonra aracının önüne çıkıp zıpladım. Müştekiye tehdit ve hakarette bulunmadım. Onu darp etmedim ancak aracına zarar verdim. Pişmanım" dedi.

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