TTNET altyapı sorgulama: TTNET fiber internet altyapısı sorgulama nasıl yapılır? tk1

İnternet temel olarak bilgisayarların kendi aralarında haberleşmesine yarayan bir ağ bağlantısıdır. Bu şekilde insanların yüzlerce farklı işi hızlıca yapabilmesine imkân tanımaktadır. İnternet 1950 yılından sonra toplumda yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Tüm dünyaya hızla yayılması ile beraber internetten kolay bir şekilde istediğimiz bilgiyi elde edebilme imkânı oldu. İnternet sayesinde; yemek siparişi vermek, e-mail göndermek, video izlemek, alışveriş yapmak, sosyal medya hesapları kurarak uzaktaki bir tanıdığımız ile sohbet etmek gibi birçok faaliyeti gerçekleştirmemize yaramaktadır. Bu yüzden internet her evde olmazsa olmazlardandır. Eğer sizde evde internet sahibi olmak istiyorsanız internet altyapı sorgulama yaparak binanızda internetin olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Altyapı sorgulamak için TTNET, Vodafone, Superonline, TurkNet gibi servis sağlayıcılardan faydalanılmaktadır. Bu altyapı sorgulama işlemleri ile yaşamış olduğunuz binada veya internet hizmetini bağlatmak istediğiniz binada maksimum hangi hızlara ulaşabileceğinizi kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. TTNET altyapı sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı…

İNTERNET ALTYAPI SORGULAMA

Oldukça hızlı bir şekilde yayılan internet ağı neredeyse her vatandaşın evinde, işyerinde kullanılabilir hale geldi. İnternet hizmeti kullanabilmek için internet sağlayıcıların o binaya altyapı hizmetini getirmeleri gerek. Ülkemizde ADSL / VDSL ve Fiber internet gibi altyapı hizmetleri mevcuttur. Binanızdaki internet hizmetini öğrenmenin tek yolu da internet altyapı sorgulama işlemleridir.

TTNET ALTYAPI SORGULAMA

Binanızda TTNET altyapısı olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız TTNET'in sunmuş olduğu altyapı sorgulama hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu linke tıklayarak https://kapsamaharitasi.turktelekom.com.tr/ çıkan ekranda oturduğunuz il, ilçe, mahalle, cadde ya da sokak bilgilerini doğru bir şekilde girin. Daha sonra haritada bulunduğunuz binayı pinleyin. Altyapı sorgulama işlemi gerçekleşecektir. Altyapı olup olmadığı ekranda belirecektir.

FİBER İNTERNET ALTYAPISI SORGULAMA

Ülkemizde birçok internet hizmeti bulunmaktadır. Bunlar ADSL, VDLS ve Fiber olarak sıralayabiliriz. Bunlardan en hızlı internet ulaşımını sağlayan ise Fiber internettir. Fiber internet, yüksek hızlı internet teknolojisine verilen bir addır. Bu internetin ADSL'den daha hızlı olmasının nedeni ise iletinin fiber optik denilen kablolar aracılığı ile yapılmasından kaynaklanmaktadır. Bu fiber kablolar sayesinde internet hızı yaklaşık 1000 Mbps'ye kadar çıkmaktadır. Bu internet hızı da sizlere daha iyi bir şekilde donmadan video, oyun oynamanıza ve film izlemenize olanak sağlamaktadır. Ayrıca haberleşme olanağını da daha iyi bir şekilde gerçekleştirmektedir. Sorgulama işlemleri için:

TurkNET fiber altyapı sorgulama için https://turk.net/internet-hiz-altyapi-sorgulama/ bu linkte tıklayabilirsiniz. Karşınıza çıkan ekranda "Telefon No ile Altyapı Sorgula" ve "Adres Bilgisi ile Altyapı Sorgula" işlemini yapabilirsiniz.

Superonline fiber internet altyapı sorgulamak için https://superonline.net/internet/fiber/nerede bu linkte tıklayabilirsiniz. Buradan il, ilçe, mahalle, diğer seçeneklerini seçerek sorgulama yapabilirsiniz.