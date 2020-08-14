Vali Yardımcısı Tolga Polat’ın babasının ifadesi ortaya çıktı: Hapis yatılır mı kendimi vuracağım

Adana'daki korkunç olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş mahallesinde meydana geldi. Hatay Vali Yardımcısı 45 yaşındaki Tolga Polat, miras meselesi yüzünden tartıştığı kardeşi avukat Altuğ (41) ve annesi İkbal Polat'ı (71) tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetleri 20 milyon liralık miras yüzünden işlediği öne sürülen Tolga Polat tutuklandı. Baba Şeref Polat ifadesinde şunları söyledi: "4 ay önce oğlum Altuğ Polat, vasiliğimi almak için dava açmıştı. Ben ne oğlum Altuğ'a ne de oğlum Tolga'ya vasilik vermek istemiyordum. Sürekli Altuğ'un açtığı dava üzerine tartışıyorlardı. 15 gün önce yine benim vasiliğim üzerine tartıştılar. Oğlum Altuğ'un açtığı vasilik davası sonrası bankada bulunan 1 milyon liralık param donduruldu. Olay sonrası Tolga elindeki tabancayı hazırlıyordu. Bana 'intihar edeceğim' dedi. Daha sonra elinde tabancayla evin salonuna geçti. Bir hamleyle elinden tabancayı aldım. Bana 'Hapis yatılır mı baba, ver kendimi de vuracağım' dedi. Polis gelene kadar silahı almak için yalvardı ancak vermedim. Kapı çaldı ve Tolga açtı. Polislere, 'Altuğ, babamı darp ediyordu, ben de öldürdüm' dedi. Annesi Afiyet İkbal ile ilgili bir şey söylemedi."Baba Polat, öldürülen oğlunun kendisini darp ettiğini ileri sürerek "Altuğ'un beni dövdüğünü Tolga'ya söylemedim. Ama Tolga'nın eşine söyledim. Bankada 1 milyon TL kadar dondurulmuş param, 300 dönüm kadar arazim ve 4 bin metrekare arsam vardır. Bir ay önce Kurttepe'deki Ruh Sağlığı Hastanesi'nden 'akıl sağlığım yerindedir' şeklinde doktor raporu almıştım. Ertesi günkü mahkemeye sunulacaktı" ifadelerini kullandı.