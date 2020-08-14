Van Gölü'nde canavar yaratık paniği! "Objenin ekrandan hızlıca geçtiğini görünce..."

"BİRÇOĞU BUNUN BİR CANAVAR VE YARATIK OLDUĞUNU İDDİA ETTİ"

Görüntüdeki cismi birçok insana gösterdiğini dile getiren Önen, "Bu obje kadraja sığmıyor, çok hızlı hareket ediyor ve onlarca çentiği var. Heyecanla çevremdeki birçok insana gösterdim. Birçoğu bunun bir canavar ve yaratık olduğunu iddia etti. Bu onlarca yıldır haber konusu olmakta ve konuşulmaktadır. Ancak şu ana kadar bilimsel olarak açıklığa kavuşturulmadığından günümüzde de tartışılmaktadır" diye konuştu.



