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Gölü'nde canavar yaratık paniği! "Objenin ekrandan hızlıca geçtiğini görünce..."

'ın merkez Edremit ilçesinde güneşin batışını görüntülemek isteyen akademisyenin kamerasına; metrelerce uzunlukta, sırtında çentiği bulunan ve hızlı hareket eden bir canlının takılması ' Canavarı' efsanesini yeniden gündeme taşıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 12:08 Son Güncelleme: 14.8.2020 12:11 ABONE OL
Van Gölü'nde canavar yaratık paniği! Objenin ekrandan hızlıca geçtiğini görünce...

Geçtiğimiz günlerde Edremit ilçesinde gün batımını çekmek için gelen Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, görüntü montajı sırasında sıra dışı bir cisim fark etti. Uzun bir süredir Gölü Havzası'nda kamerasıyla çekimler yapan Dr. Öğretim Üyesi Önen, bölgede çok sayıda belgesel film hazırladı. Edremit ilçesinde güneşin batışını çekmek için seçen Önen, daha sonra çekilen görüntünün montajını yaptı.

Van Gölü'nde canavar yaratık paniği! Objenin ekrandan hızlıca geçtiğini görünce...

Montaj sırasında gün batımıyla birlikte Gölü'nde hızlıca hareket eden ve çentiği bulunan bir cisim fark etti. Gördüğü karşısında şoke olan Önen, daha sonra bu görüntüyü birçok kişiye gösterdi. Görüntüdeki cismi görenler ise ' Canavarı' olarak yorumladı.

Van Gölü'nde canavar yaratık paniği! Objenin ekrandan hızlıca geçtiğini görünce...

"OBJENİN EKRANDAN HIZLICA GEÇTİĞİNİ GÖRÜNCE HAYRETLER İÇİNDE KALDIM"
İHA muhabirine konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, Edremit'te çektiği videoyu montajlarken gördüğü cisim karşında hayretler içinde kaldığını belirtti. Uzun yıllardan beri Gölü ve çevresini gözlemlediğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Önen, "Gözlemlediğim objelerin ise videosunu oluşturmaktayım.

Van Gölü'nde canavar yaratık paniği! Objenin ekrandan hızlıca geçtiğini görünce...

Edremit gün batımıyla, Bitlis Tatvan ise gün doğumuyla ünlüdür. Van Edremit'te gün batımını çektim. Çektiğim görüntüyü video düzenleme programıyla düzenlemekteydim. Bu sırada düzenleme yaparken bir objenin ekrandan hızlıca geçtiğini görünce hayretler içinde kaldım" dedi.

Van Gölü'nde canavar yaratık paniği! Objenin ekrandan hızlıca geçtiğini görünce...

"BİRÇOĞU BUNUN BİR CANAVAR VE YARATIK OLDUĞUNU İDDİA ETTİ"
Görüntüdeki cismi birçok insana gösterdiğini dile getiren Önen, "Bu obje kadraja sığmıyor, çok hızlı hareket ediyor ve onlarca çentiği var. Heyecanla çevremdeki birçok insana gösterdim. Birçoğu bunun bir canavar ve yaratık olduğunu iddia etti. Bu onlarca yıldır haber konusu olmakta ve konuşulmaktadır. Ancak şu ana kadar bilimsel olarak açıklığa kavuşturulmadığından günümüzde de tartışılmaktadır" diye konuştu.

Van Gölü'nde canavar yaratık paniği! Objenin ekrandan hızlıca geçtiğini görünce...

"BİLİMSEL OLARAK İNCELENMESİ GEREKİYOR"
Görüntülerin bilimsel olarak incelenmesini ve Gölü'nde çalışmalar yapılmasını öneren Önen, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Normalde ben bu videoyu paylaşmayacaktım. Çevremdeki insanlar, bunun toplumsal bir farkındalık oluşturabileceğini bilimsel çalışmalar için bir önayak oluşturabileceğini önerdi. Böylece beni ikna ettiler. Bunun bilimsel olarak incelenmesi gerekiyor. İleriki zamanda bu konu tartışılacaktır. Bekleyip göreceğiz."

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Van Gölü'nde canavar yaratık paniği! "Objenin ekrandan hızlıca geçtiğini görünce..."
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