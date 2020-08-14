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Yunanlıların ‘can salı’ oyunu

'nden adalarına geçen bazı sığınmacılar, Yunan ekipleri tarafından can salına bindirildikten sonra Türk karasularına itiliyor. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanlılar tarafından üç can salı içinde Türk karasularına itilen toplam 83 sığınmacıyı Sahil Güvenlik botuna alarak Datça’ya getirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 19:27 Son Güncelleme: 14.8.2020 19:51 ABONE OL
Yunanlıların ‘can salı’ oyunu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3 adet can salı içerisinde bir grup sığınmacı olduğu ve denizde sürüklendikleri bilgisinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri gece saatlerinde belirlenen bölgeye vardığında üç can salı içinde toplam 83 sığınmacı ile karşılaştı.

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Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen sığınmacılar Sahil Güvenlik botuna alınarak Datça Limanı'na güvenli bir şekilde taşındı.

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Yunanlıların ‘can salı’ oyunu
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