Zekat Kimlere Verilir, Kimlere Verilmez? Zekat Nasıl Hesaplanır?

Zekat, İslam'ın şartlarından birisidir. İşte bu yüzden de İslamiyet'te büyük önem taşır. Zengin olan Müslüman bireylerin durumları düşük olan kişilere vermesi gereken belirli bir miktara zekat denir. Zekatı veren ya da alan kişilerin belirli özellikleri taşımaları gereklidir. Peki Zekat nasıl hesaplanır? Zekat ne zaman verilir? İşte cevaplar...

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Zekat vermek isteyen bir insan herkese zekat veremez. Bu yüzden öncesinde kimlere zekat vereceğini öğrenmelidir. Zekatın kimlere verileceği Kuran'da belirtilmiştir. Kuran'da geçen zekat verilecek kişiler ise tam olarak şöyledir:

Fakirler, miskinler, zekat toplamakla yükümlü memurlar, müellefei kulub adı verilen kalpleri İslam'a ısındırmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler, yolda kalmış olanlardır. (Tevbe, 9/60)

ZEKAT KİMLERE VERİLMEZ?

Zekat verilecek kişiler bir üstteki paragraftaki özellikleri taşımak zorundadır. Ancak bazı durumlarda bu özellikleri taşısalar dahi zekat verilemeyecek kişiler vardır. Zekat verilemeyecek kişiler ise; dede, nene, anne, baba, eşler, çocuklar ve torunlardır. Aynı zamanda Müslüman olmayan bir kimseye de zekat verilemez. Eğer düşkün durumdalar ise kişiler bu insanlara yardımda bulunabilirler ama zekat yerine geçen bir şey değildir.

ZEKAT HESAPLAMA

Zekat nasıl hesaplanır sorusu her yıl en fazla araştırılan konulardan birisidir. Özellikle de Ramazan ayında bu soru çokça sorulmaktadır. Zekat verecek kişilerin belirli bir mala sahip olmaları gereklidir. Bu mala sahip kişiler zekatı ne kadar vereceklerini araştırırlar. Zekat hesaplamak için online hesaplama siteleri vardır. Ancak şu şekilde de hesaplanabilir.

Kişinin malının üzerinden 1 yıl geçmiş olmalıdır. Aynı zamanda nisap miktarından da fazla olmalıdır. Kişi bu mallarının 1/40ını zekat olarak vermelidir.

ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?

Zekatın ne zaman verileceği en fazla duyulan sorulardandır. İnsanlar genellikle Ramazan aylarında zekat vermek isterler. Ancak Zekat istenilen her zaman verilebilir. Ancak kişilerin zekatlarını verecekleri malın üzerinden 1 yıl geçmiş olması önemlidir. Eğer mal kişinin elinde 1 yıl kalmazsa bunun zekatı verilmez.

ZEKAT KİMLERE DÜŞER?

Zekatın kimlere düşeceği konusunda insanlar bazen fikir uyuşmazlığına girebilirler. Ancak zekatın kimlere düştüğü ve düşmediği ayetler ve hadislerle açıklanmıştır. Zekat dede, nene, anne, baba, çocuk, eş ve torun hariç tüm miskinler, yolda kalmışlar, kalbi İslam'a ısındırılacak olanlar, borçlular, esaretten kurtulacak olanlara verilebilir. Zekatın düşüp düşmediği konular ile ilgili sadece Kuran'a bakmak yeterlidir.

ALTININ ZEKATI

Zekat vermek belirli bir miktarda malı olan tüm Müslümanların yükümlü olduğu bir durumdur. Zekatın verilmemesi durumu caiz değildir. Zekat verirken Nisap miktarı dikkate alınır. Nisap miktarı ise 80,18 gram altındır. Bu kadar altını olan ya da bu kadar parası olan insanlar bunun zekatını vermek zorundalardır. Zekat vermek İslam' ın şartı olduğu için oldukça önemli bir yükümlülüktür. Altın ya da para fark etmeksizin zekat miktarı bulunan malın 1/40 dır.

ZEKAT MİKTARI

Zekat miktarı bazı insanlar tarafından bilinemeyebilir. Zekat vermek nisap miktarı kadar malı olan ve bu yıl 1 yılı geçkin süredir elinde olan kişilerin vermesi gereken malından bir paydır. Bu paylar durumu düşkün olan kişilere verilmelidir. Ancak zekat verilirken durumu iyi olmasa bile bakmakla yükümlü olunan kişilere zekat verilmez. Zekat o kişilere düşmediği için kişinin vermiş olduğu para ya da mal ancak yardım niyetindedir. Zekatın miktarı ise kişinin malının 1/40 ı kadardır.

KARDEŞE ZEKAT VERİLİR Mİ?

Kardeşe zekat verilip verilmemesi hususu insanların arasında çok tartışılmaktadır. Kuran'da geçen özellikleri taşıyan insanlara zekat verildiği için durumu kötü kardeşe sahip olan kişiler kardeşlerine zekat vermek isterler. Ancak aile içerisinden dede, nene, anne, baba, eş, çocuk ve torunlara zekat düşmemesinden dolayı kardeşe de zekat düşmeyeceği düşünülebilir. Kardeş eğer miskin bir durumda ise ona zekat verilebilir.

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