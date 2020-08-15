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6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı! Fuhuş baronunun yıllık geliri dudak uçuklattı

'daki fuhuş çetesinin lideri olan ve fuhuş baronu olarak bilinen Ö.K. ve çete üyesi 14 kişi tutuklandı. 'deki lüks villasında yakalanan fuhuş baronunun yıllık gelirinin ise 5 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.8.2020 15:49 ABONE OL
6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı! Fuhuş baronunun yıllık geliri dudak uçuklattı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, Gümbet ve Bitez mahallelerindeki evlere fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Özbeskistan uyruklu 29 kadın yakalandı.

6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı! Fuhuş baronunun yıllık geliri dudak uçuklattı

Polis ekipleri, uzun yıllardan bu yana ilçede fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddia edilen 21 kişiyi 'da, elebaşı olduğu öğrenilen 1 kişiyi de 'deki lüks villasında yakaladı.

6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı! Fuhuş baronunun yıllık geliri dudak uçuklattı

"Fuhşa teşvik, zorlama, aracılık ve yer temin etmek" suçlamalarıyla gözaltına alınan 22 kişiden 9'u dün, 13'ü bugün Adliyesine sevk edildi. Operasyonda yakalanan 29 kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı! Fuhuş baronunun yıllık geliri dudak uçuklattı

FUHUŞTAN YILDA 5 MİLYON LİRA KAZANIYOR
Dün ve bugün adlı makamların karşısına çıkan zanlılardan fuhuş baronu Ö.K. başta olmak üzere 14'ü tutuklanırken, 6'sı adlı kontrolle serbest bırakıldı. 2 kişiye ise para cezasına çaptırıldı.

6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı! Fuhuş baronunun yıllık geliri dudak uçuklattı

Öte yandan tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelilerin bazılarının fuhuştan yılda birkaç milyon gelir elde ettiği öğrenildi. Fuhuş baronu Ö.K.'nın da yıllık gelirinin kadın ticaretinden 5 milyon lira olduğu öğrenildi.

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6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı! Fuhuş baronunun yıllık geliri dudak uçuklattı
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