7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı! Görenler gözlerine inanamadı...

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilikte uğraşan Abdulkadir Şen, 7 yıl önce klima tüpünü kumbara yaparak kullanmaya başladı. Uzun süredir birikim yapan Abdulkadir Şen biriktirdiği bozuk para kumbarasını açtı. Kumbaradan çıkan bozuk paralarla öz çekim yapan adam parasını tek tek saymaya başladı. Açılan kumbaradan 12 bin 800 lira çıkarken, ortaya çıkan görüntü ise şaşırttı. İşte o görüntüler…

BURSA'DA 7 YILDA BİRİKTİRDİĞİ PARALARLA ÖZ ÇEKİM YAPTI

Bursa'da bir vatandaş, 7 yıldır bozuk paraları biriktirdiği kumbarasını açtı, biriktirdiği 12 bin 800 lira ile öz çekim yaptı.

İznik ilçesinde çiftçilikte uğraşan Abdulkadir Şen, 7 yıl önce klima tüpünü kumbara yaparak kullanmaya başladı. İçi tamamen boşaltılan tüpün üzerine bozuk para girebilecek kadar delik açtı. 7 yıl boyunca eline geçen bozuk paraları bu kumbaraya atan Şen, 7 yılın sonunda kumbarayı açmaya karar verdi. Demir kesme makinesiyle kumbarayı keserek açan Şen, binlerce bozuk parayı halının üzerine döktü.

Onlarca kilo ağırlığındaki bozuk paraları halının üzerine dökerek tek tek saymaya başladı. Açılan kumbaradan 12 bin 800 lira çıkarken, ortaya çıkan görüntü şaşırttı. Şen, halının üzerini kapatan bozuk paralar ile öz çekim yaptı.