Annesinin sevgilisi tarafından öldürülen Alperen'in mezarını hayırsever yaptırdı

Pınarbaşı ilçesinde 15 Haziran'da meydana gelen olayda, Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü.