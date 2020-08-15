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Annesinin sevgilisi tarafından öldürülen 'in mezarını hayırsever yaptırdı

'nin Pınarbaşı ilçesinde annesi Emel Öner'in birlikte yaşadığı sevgilisi Harun Sezer tarafından dövülerek öldürülen 3 yaşındaki Ekinci'nin mezarı, bir hayırsever tarafından yaptırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.8.2020 14:49 Son Güncelleme: 15.8.2020 14:52 ABONE OL
Annesinin sevgilisi tarafından öldürülen Alperen'in mezarını hayırsever yaptırdı

Pınarbaşı ilçesinde 15 Haziran'da meydana gelen olayda, Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü.

Annesinin sevgilisi tarafından öldürülen Alperen'in mezarını hayırsever yaptırdı

Harun Sezer, cinayetten 6 gün sonra durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alındı. Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.

Annesinin sevgilisi tarafından öldürülen Alperen'in mezarını hayırsever yaptırdı

Anne Öner'in itirafı sonrası 'Pis Abi' lakaplı Harun Sezer, 29 Haziran'da kullanılmayan binanın bahçesinde, su kuyusunda yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Annesinin sevgilisi tarafından öldürülen Alperen'in mezarını hayırsever yaptırdı

Olayda hayatını kaybeden 'in ilçe mezarlığında bulunan mezarı, dün bir hayırsever tarafından yaptırıldı. Mezar taşına Alperen'in Türk bayraklı tişörtünün olduğu fotoğrafının eklendiği görüldü.

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Annesinin sevgilisi tarafından öldürülen Alperen'in mezarını hayırsever yaptırdı
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