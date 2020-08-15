Avcılar açıklarında denizden ceset çıktı

İki tane arkadaş buradaki görevli arkadaşlara söyledi. Görevli arkadaşlar 'bakabilir misin?' diye rica etti. Ben de gidip kontrol ettim ceset olduğunu gördüm. Çekerek kıyıya getirdim. 30-35 yaşlarında üzerinde kıyafetleri vardı" diye konuştu.