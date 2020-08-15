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’da fuhuş operasyonu: 13 tutuklama

Cumhuriyet Basavcılığı koordinesinde fuhuşa teşvik ve zorlama yaptıkları tespit edilen çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken 13’ü tutuklandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 15.8.2020 18:53 Son Güncelleme: 15.8.2020 18:53 ABONE OL
Bodrum’da fuhuş operasyonu: 13 tutuklama

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fuhuşa Teşvik, Yer Temini, Aracılık veya Zorlama suçlarından başlatılan projeli dosya kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Ağustos günü Bodrum ilçesinde Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda aralarında 22 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüphelilerden 13'ü Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilirken tamamı işlemleri ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca şüphelilerden birine 7 bin 500 TL, 2 şüpheliye de 15'er bin tl Adli para cezası kesildi. Diğer 6 şüpheli Adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Bodrum’da fuhuş operasyonu: 13 tutuklama
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