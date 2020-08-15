Davetiye dağıtırken can verdiler

İstanbul'da 2 araç ve 1 motosikletin karıştığı trafik kazasında nişanlı çift olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman'nın 16 gün sonra evlenecekleri öğrenildi.Kaza, dün saat 17.30 sıralarında TEM otoyolu Edirne istikameti Kağıthane mevkisinde meydana geldi. İddialara göre; sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yabancı plakalı lüks cip sağ şeritte giderken aniden durdu. Sağ şeritten gelen Kutay Ecevit (26) yönetimindeki motosiklet, cipe çarparak yola devrildi.Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Kutay Ecevit ve arkasında oturan Elif Meltem Narman (32) yola savruldu. O esnada sol şeritten gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil de yere düşen çifte çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları kontrolde Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman'ın cenazeleri Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.Düğün davetiyelerini dağıtmak için çıktıkları yolda feci kaza sonrası hayatlarını kaybeden çiftin 30 Ağustos'ta evlenecekleri öğrenildi. Kazada hayatlarını kaybeden ve 16 gün sonra evlenecek olan çiftin davetiyelerinin ise yola saçıldığı görüldü.Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına kadar gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazaya neden olduğu ileri sürülen yabancı plakalı cipin sürücüsü ile 2 kişiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.