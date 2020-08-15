Duygu’nun şüpheli ölümü

Gaziantep'te 17 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşının kaldığı apartmanın 4'üncü katından düşerek öldü. Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20) yaşadığı 5 katlı apartmanın 4. katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu Delen, evin penceresinden düştü. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan olay akıllara, 29 Mayıs 2018'de Ankara'da bir plazanın 20. katından atılan Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'i akıllara getirdi.Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Kaplan'ın ifadesinde "Arkadaştık. Aramızda sorunlar olduğu için ayrılmıştık. Sonra barıştık. Evde birbirimizin telefonlarına bakarken erkek fotoğrafları gördüm. Kavga ettik. Elimi cama vurunca kesildi. Yıkamak için banyoya gittim. Ben elimi yıkarken atlamış" dediği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan Mehmet Kaplan 'Çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Öte yandan Kaplan'ın geçtiğimiz yıl ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullandığı sırada bir kadını ezerek ölümüne neden olduğu ve tutuksuz yargılanıdığı öğrenildi.