‘Eski karımı çocuklarıma iyi bakamıyor diye öldürdüm’

İzmir'de boşandığı eşi Gizem Filiz'i (26) balkona tırmanıp, boğarak öldüren Aykut H., "Çocuklarıma iyi bakmıyor diye boğdum" dedi. Aykut H. iki yıl önce boşandığı biri kız iki çocuğunun annesi Filiz'in Konak ilçesindeki annesinin evine balkondan tırmanarak girdi. Evde yalnız olan kadını boğarak öldüren Aykut H., polisi arayıp teslim oldu. Aykut H.'nin ifadesinde, "Eski eşim çocuklarımıza çok iyi bakmıyordu. Birkaç kez uyardım. Ancak aynı şekilde devam etti. Bu yüzden ikinci kattaki evine tırmanarak balkondan girdim. İçeride tartışma yaşadık. Tartışma sırasında kendime hâkim olamadım. Onu boğdum. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.