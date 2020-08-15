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'te hayatını kaybeden 'i kim öldürdü? Cinayet şüphelisi kimdir?

Türkiye’nin gündeminde 'te hayatını kaybeden 'in sır ölümü konuşuluyor. 17 yaşındaki Duygu Delen’in Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu ’ın evinin balkonundan düşerek öldüğü iddia edildi. Olayın hemen ardından yapılan soruşturmalarla cinayet şüphelisi Mehmet Kaplan tutuklandı. Gaziantep’te yaşanan korkunç olaydan sonra cinayet şüphelisi , kaç yaşında gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki Gaziantep'te hayatını kaybeden ? Cinayet şüphelisi Mehmet Kaplan kimdir?

Giriş Tarihi: 15.8.2020 10:19 ABONE OL
Gaziantep'te hayatını kaybeden Duygu Delen'i kim öldürdü? Cinayet şüphelisi Mehmet Kaplan kimdir?

'te yaşayan 17 yaşındaki 'in ölümü manşetlerde yer almaya devam ediyor. Gündemde uzun süredir yer alan olayda Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katından düşerek ya da düşürülerek hayatını kaybeden Duygu'nun ölümü hakkında karar çıktı. Cinayet şüphelisi olarak görülen tutuklandı. Peki Gaziantep'te hayatını kaybeden ? Cinayet şüphelisi ?

GAZİANTEP'TE HAYATINI KAYBEDEN DUYGU DELEN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alınırken, Duygu D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Duygu'nun pencereden düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Sır ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu şüphesi yarattı. Yaşanan olayların ardından duygu delen'i kim neden öldürdü gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki Duygu Delen'i kim öldürdü?

Gaziantep'te hayatını kaybeden Duygu Delen'i kim öldürdü? Cinayet şüphelisi Mehmet Kaplan kimdir?

CİNAYET ŞÜPHELİSİ MEHMET KAPLAN KİMDİR?

, Atlantik Halı'nın sahibi Bileç Kaplan'ın oğlu 'ın evinin 4. katından düşerek yaşamını yitirdi. Mehmet Kaplan hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor.

Duygu'nun yakın arkadaşı, Duygu'nun tehdit edildiği için eve gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Mehmet Kaplan Duygu'nun eski erkek arkadaşı. gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddet yüzünden ayrılmıştı. Olay öncesinde Duygu'ya tehdit mesajı atmış. Duygu bu nedenle o eve gitmiş. Mehmet Kaplan zaten uyuşturucu bağımlısı ve daha önce de hamile bir kadının ölümüne sebep oldu. Alkollü araç kullanırken bir kadına çarptı ve hiçbir ceza almadan kurtuldu. Ailesi eli kolu uzun insanlar. Paylaşılan videolarda tedirginliği tavırları belli oluyor zaten. Evde çıkan uzun süreli uzun süreli arbede ve boğuşma olmuş. Vücudunda kırık ve darbe izleri bulundu. Duygu kesinlikle canına kıyabilecek biri değildi. Olay yerinde anlık müdahelerle hayata döndürülmüş ama hastaneye ulaşamadan yaşamını yitirmiş. Üstü örtülmeye çalışılan bu cinayette sessiz kalınmamalı. Destek bekliyoruz. Başka canlar yanmasın."

Gaziantep'te hayatını kaybeden Duygu Delen'i kim öldürdü? Cinayet şüphelisi Mehmet Kaplan kimdir?

NE OLMUŞTU?

'te 17 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşının kaldığı apartmanın 4'üncü katından düşerek öldü. Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. , erkek arkadaşı 'ın (20) yaşadığı 5 katlı apartmanın 4. katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu Delen, evin penceresinden düştü. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan olay akıllara, 29 Mayıs 2018'de Ankara'da bir plazanın 20. katından atılan Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'i akıllara getirdi.

Gaziantep'te hayatını kaybeden Duygu Delen'i kim öldürdü? Cinayet şüphelisi Mehmet Kaplan kimdir?

Olay sonrası gözaltına alınan 'ın ifadesinde "Arkadaştık. Aramızda sorunlar olduğu için ayrılmıştık. Sonra barıştık. Evde birbirimizin telefonlarına bakarken erkek fotoğrafları gördüm. Kavga ettik. Elimi cama vurunca kesildi. Yıkamak için banyoya gittim. Ben elimi yıkarken atlamış" dediği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan Mehmet Kaplan 'Çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Öte yandan Kaplan'ın geçtiğimiz yıl ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullandığı sırada bir kadını ezerek ölümüne neden olduğu ve tutuksuz yargılanıdığı öğrenildi

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Gaziantep'te hayatını kaybeden Duygu Delen'i kim öldürdü? Cinayet şüphelisi Mehmet Kaplan kimdir?
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