Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümü manşetlerde yer almaya devam ediyor. Gündemde uzun süredir yer alan olayda Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katından düşerek ya da düşürülerek hayatını kaybeden Duygu'nun ölümü hakkında karar çıktı. Cinayet şüphelisi olarak görülen Mehmet Kaplan tutuklandı. Peki Gaziantep'te hayatını kaybeden Duygu Delen'i kim öldürdü? Cinayet şüphelisi Mehmet Kaplan kimdir?
Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alınırken, Duygu D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Duygu'nun pencereden düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Sır ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu şüphesi yarattı. Yaşanan olayların ardından duygu delen'i kim neden öldürdü gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki Duygu Delen'i kim öldürdü?
Duygu Delen, Atlantik Halı'nın sahibi Bileç Kaplan'ın oğlu Mehmet Kaplan'ın evinin 4. katından düşerek yaşamını yitirdi. Mehmet Kaplan hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor.
Duygu'nun yakın arkadaşı, Duygu'nun tehdit edildiği için eve gittiğini belirterek, şunları söyledi:
"Mehmet Kaplan Duygu'nun eski erkek arkadaşı. gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddet yüzünden ayrılmıştı. Olay öncesinde Duygu'ya tehdit mesajı atmış. Duygu bu nedenle o eve gitmiş. Mehmet Kaplan zaten uyuşturucu bağımlısı ve daha önce de hamile bir kadının ölümüne sebep oldu. Alkollü araç kullanırken bir kadına çarptı ve hiçbir ceza almadan kurtuldu. Ailesi eli kolu uzun insanlar. Paylaşılan videolarda tedirginliği tavırları belli oluyor zaten. Evde çıkan uzun süreli uzun süreli arbede ve boğuşma olmuş. Vücudunda kırık ve darbe izleri bulundu. Duygu kesinlikle canına kıyabilecek biri değildi. Olay yerinde anlık müdahelerle hayata döndürülmüş ama hastaneye ulaşamadan yaşamını yitirmiş. Üstü örtülmeye çalışılan bu cinayette sessiz kalınmamalı. Destek bekliyoruz. Başka canlar yanmasın."
Gaziantep'te 17 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşının kaldığı apartmanın 4'üncü katından düşerek öldü. Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20) yaşadığı 5 katlı apartmanın 4. katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu Delen, evin penceresinden düştü. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan olay akıllara, 29 Mayıs 2018'de Ankara'da bir plazanın 20. katından atılan Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'i akıllara getirdi.
Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Kaplan'ın ifadesinde "Arkadaştık. Aramızda sorunlar olduğu için ayrılmıştık. Sonra barıştık. Evde birbirimizin telefonlarına bakarken erkek fotoğrafları gördüm. Kavga ettik. Elimi cama vurunca kesildi. Yıkamak için banyoya gittim. Ben elimi yıkarken atlamış" dediği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan Mehmet Kaplan 'Çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Öte yandan Kaplan'ın geçtiğimiz yıl ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullandığı sırada bir kadını ezerek ölümüne neden olduğu ve tutuksuz yargılanıdığı öğrenildi