Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümü manşetlerde yer almaya devam ediyor. Gündemde uzun süredir yer alan olayda Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katından düşerek ya da düşürülerek hayatını kaybeden Duygu'nun ölümü hakkında karar çıktı. Cinayet şüphelisi olarak görülen Mehmet Kaplan tutuklandı. Peki Gaziantep'te hayatını kaybeden Duygu Delen'i kim öldürdü? Cinayet şüphelisi Mehmet Kaplan kimdir?

GAZİANTEP'TE HAYATINI KAYBEDEN DUYGU DELEN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alınırken, Duygu D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Duygu'nun pencereden düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Sır ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu şüphesi yarattı. Yaşanan olayların ardından duygu delen'i kim neden öldürdü gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki Duygu Delen'i kim öldürdü?