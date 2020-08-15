Haydi uygulaması nedir, nasıl indirilir? Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması indirme işlemi

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Haydi uygulaması yoğun ilgi görüyor. Çevre, doğa ve hayvanlara karşı duyarlılığı arttırmak amacıyla hayata geçirilen uygulamayı indirenlerin sayısı artıyor. Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirilebilen Hayvan Durum İzleme uygulamada ihbar konusu ile ilgili fotoğraf da paylaşabilecektir. Buna göre; Haydi uygulaması nedir, nasıl indirilir, ne işe yarıyor? Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması indirme işlemi nasıl yapılır?
Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlılığını arttırarak bu mücadeleye paydaş etmek için HAYDİ adı altında bir mobil ihbar aplikasyonu oluşturulmuş ve 28/07/2020 tarihi itibariyle hizmete girmiştir.
İşte Haydi uygulaması indirme işlemi ve tüm detaylı bilgiler…
Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması hayata geçirildi. Haydi uygulaması Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indiriliyor.
İçişleri Bakanlığınca, 81 il emniyet müdürlüğü asayiş şube müdürlükleri bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kurulurken, bu alanda görev alacak personelin eğitim çalışmalarına ise devam ediliyor.
Ayrıca vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı ihbar edebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığınca ortak yürütülen çalışma sonucu, HAYDİ mobil uygulaması da geçtiğimiz günlerde hizmete alındı.
Vatandaşlar, Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirdikleri uygulamaya T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak giriş yapabiliyor. Giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesiyle uygulama etkin hale getiriliyor.
HAYDİ mobil uygulaması üzerinde oluşturulan ana ve ara yüzler aracılığıyla hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç/susuz bırakma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme, hayvanların gürültüye neden olması, çevrenin kirletilmesi suretiyle hayvanın zarar görmesi, trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence, eziyet, zarar verme, cinsel ilişkide bulunma, hayvanların cinsel içerikli yayınlarda kullanılması, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesi suretiyle kumar oynama/oynatma, tehlike arz eden hayvanları üretme, ülkeye sokma vb. adli veya idari işlem yapılmasını gerektiren konularda vatandaşlarımız tarafından kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunabilecektir.