Haydi uygulaması nedir, nasıl indirilir? Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması indirme işlemi

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Haydi uygulaması yoğun ilgi görüyor. Çevre, doğa ve hayvanlara karşı duyarlılığı arttırmak amacıyla hayata geçirilen uygulamayı indirenlerin sayısı artıyor. Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirilebilen Hayvan Durum İzleme uygulamada ihbar konusu ile ilgili fotoğraf da paylaşabilecektir. Buna göre; Haydi uygulaması nedir, nasıl indirilir, ne işe yarıyor? Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması indirme işlemi nasıl yapılır?

HAYDİ UYGULAMASI NEDİR, NASIL İNDİRİLİR?

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlılığını arttırarak bu mücadeleye paydaş etmek için HAYDİ adı altında bir mobil ihbar aplikasyonu oluşturulmuş ve 28/07/2020 tarihi itibariyle hizmete girmiştir.

İşte Haydi uygulaması indirme işlemi ve tüm detaylı bilgiler…