‘Hiçbir kadın böyle bir muameleyi hak etmiyor’

İstanbul Eyüpsultan'da bir trafik magandasının aracında tepindiği diş doktoru Sena Koçak, "Hiçbir kadın ve hiçbir insan bu şekilde bir muameleyi hak etmiyor" dedi. Trafik magandası Emre E. (27) dün tutuklandı. Olay, Alibeyköy Güzeltepe Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde önceki gün 20.20'de yaşandı. Aracıyla seyir halinde bulunan Sena Koçak ile içinde iki kadının da bulunduğu otomobili kullanan Emre E. arasında yol verme tartışması çıktı. Asıl mesleği taksi şoförlüğü olan Emre E. aracından inerek Koçak'a saldırdı. Koçak'ın kontrolündeki aracın üzerine çıkıp tepindi. Aracın ön camını kıran, yumruk ve tekmelerle araca zarar veren Emre E. çevredekilerle de tartıştı. Bir süre sonra da olay yerinden uzaklaştı. Yaşananların ardından Koçak'ın şikâyeti üzerine Emre E. yakalandı. Ancak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Emre E. ortaya çıkan görüntüler tepki çekince dün tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Emre E. mahkemece tutuklandı.Yaşadıklarını gözyaşları ile anlatan Koçak, hiçbir kadının ve hiçbir insanın bu şekilde bir muameleyi hak etmediğini söyledi. İşte anlattıkları:İş yerimden çıktım, evime ilerliyordum. Araçta tek başımaydım. Sinyalimi verip sağ tarafa doğru geçmeye çalıştım. O sırada kornaya yüklenmeye ve küfürler yağdırmaya başladı. Aracın camları açık olduğu için sesi geliyordu. Durdum "Bana küfür edemezsin" dedim. O sırada yanıma yanaşıp tekrar küfürleri şiddetlendirmeye başladı. Yanındaki kadınlar da arkadan küfür ediyorlar bana. Bir yandan tehdit ediyor "Öne geç göstereceğim sana" diye...Önümü kesti ilerleyen yolda. İndi aracından üstüme doğru yürümeye başladı. Ben o sırada yardım çağırıyorum. O sırada videoyu açmaya çalıştım. Sol kol tarafıma, başımın sağ bölgesine darbe aldım. Eşarbımı tamamen çıkardı. Kalabalık vardı ama tutamadılar. Arabanın üstüne çıkıp tepinmeye başladı. Bugün bana olan yarın başkasının kızına, eşine olacak.Oradaki amacım canım pahasına da olsa bu tarz insanların ellerini kollarını sallaya sallaya İstanbul'da gezmemeleri. Orada bana bıçak çekebilir, canıma kast edebilirdi, yaralayabilirdi. Hiçbiri gözümün önüne gelmedi. Hep eski çığlıklar geldi aklıma. Haberde adını duyduğumuz şiddet gören kadınlar geldi.O salınırsa can güvenliğimizin garantisini kim verecek? En ağır cezayı almasını istiyorum ki bir daha bu davranışı sergilemesinler.