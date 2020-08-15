Kalpleri kazanan şehide son görev

İstanbul Esenyurt'ta 9 Mayıs'ta düzenlenen bir operasyonda şüpheliyi yakalamak isterken yüksekten düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Hakan Çetinkol için dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı. Şehit polis gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.Şehit polis memuru Hakan Çetinkol, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bir ailenin bebeğine emzik almış ve adresine götürerek kalpleri kazanmıştı.