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Kalpleri kazanan şehide son görev

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
Kalpleri kazanan şehide son görev
İstanbul Esenyurt'ta 9 Mayıs'ta düzenlenen bir operasyonda şüpheliyi yakalamak isterken yüksekten düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Hakan Çetinkol için dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı. Şehit polis gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit polis memuru Hakan Çetinkol, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bir ailenin bebeğine emzik almış ve adresine götürerek kalpleri kazanmıştı.
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Kalpleri kazanan şehide son görev
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