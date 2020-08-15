Komşu dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 74 yaşındaki H.K., kavga ettiği komşuları Selahattin Aydemir'i (75) tabancayla vurarak öldürdü, kardeşi Hayati Aydemir'i (57) de yaraladı. Küçücek İstiklal mahallesinde 74 yaşındaki H.K. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı komşuları 75 yaşındaki Selahattin Aydemir ve kardeşi 57 yaşındaki Hayati Aydemir'i silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan ağabey Selahattin Aydemir, kurtarılamazken, kardeşinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.