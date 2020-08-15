Kum heykeller büyülüyor

Antalya'da "Deniz Efsaneleri" temasıyla bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Kum Heykel Festivali kapsamında yapılan kum heykeller, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Lara Birlik Halk Plajı'ndaki festival alanında, farklı ülkelerden 15 kum heykeltıraşın yaklaşık 10 bin ton kum kullanarak yaptığı 200'e yakın eser sergileniyor. Çok sayıda efsanevi yapı ve karakterin kumdan heykelleri, özellikle gün batımında ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.