Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te dün akşam yapılan Mutancana yemeği damga vurdu. Osmanlı saray mutfağına ait olan ve Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemeklerden biri olduğu bilinen Mutancana yapılışı, tarifi ve malzemeleriyle araştırılıyor. Buna göre; Mutancana nasıl yapılır? Masterchef Mutancana tarifi ve malzemeleri
Lezzetli yemekler arasında yer alan mutancana tarifi ve yapılışı şu şekilde,
Mutancana, Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan yemekler arasında yer alıyor. Tavuk veya kırmızı et ile hazırlanabilen bir yemektir. Edirne ile özdeşleşen ve Fatih Sultan Mehmet'in çok sevdiği bu yemek, mutancana, kuruyemişler ile müthiş bir görünüme kavuşurken içerdiği yüksek protein değeri ile besleyici ve lezzetlidir.
Isıttığınız tencereye tereyağını alın ve eritin. Zeytinyağını ve ardından etleri ekleyip iyice kavurun.
Etlerin her tarafı renk alınca arpacık soğanları ve sarımsakları ekleyin. Etler suyunu çekince un ekleyin ve karıştırın.
Unun kokusu çıkınca, suyu ekleyin ve tencerenin altını kısın. Kapağı kapalı bir halde pişirin. Pişip pişmediğini, soğanları bıçakla delerek kontrol edin.
Sıcak suda bekletilmiş kuru üzümleri, erikleri, incirleri, bademleri, sumağı, balı ve tuzu ekleyin. Nazikçe karıştırın.
Kapağını kapatıp kısık ateşte 1-2 dakika daha pişmesini bekleyin ve altını kapatıp 15-25 dakika dinlenmeye bırakın.
500 gram kuzu kol kuşbaşı
12 adet arpacık soğan
3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı un
3 su bardağı sıcak su
1/2 çay bardağı kuru üzüm
5 adet kuru incir
5 adet kuru erik
1/2 çay bardağı çiğ badem
1 yemek kaşığı sumak
1 yemek kaşığı bal
1 tatlı kaşığı tuz