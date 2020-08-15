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nasıl yapılır? tarifi ve malzemeleri

Masterchef son bölümde yarışmacıların yaptığı yemekler ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak Osmanlı Saray Mutfağının son yıllarda en revaçta olan yemeklerinden tarifi ve malzemeleriyle merak edilmeye başlandı. Hemen hemen herkesin severek yediği, yapılışı ve malzemeleri ile kolay olan ? tarifi sizlerle…

Giriş Tarihi: 15.8.2020 13:24 ABONE OL
Mutancana nasıl yapılır? Masterchef Mutancana tarifi ve malzemeleri

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te dün akşam yapılan yemeği damga vurdu. Osmanlı saray mutfağına ait olan ve Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemeklerden biri olduğu bilinen Mutancana yapılışı, tarifi ve malzemeleriyle araştırılıyor. Buna göre; ? tarifi ve malzemeleri

MUTANCANA NASIL YAPILIR? MUTANCANA TARİFİ

Lezzetli yemekler arasında yer alan ve yapılışı şu şekilde,

Mutancana nasıl yapılır? Masterchef Mutancana tarifi ve malzemeleri

MUTANCANA NEDİR, NASIL YAPILIR?

, Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan yemekler arasında yer alıyor. Tavuk veya kırmızı et ile hazırlanabilen bir yemektir. Edirne ile özdeşleşen ve Fatih Sultan Mehmet'in çok sevdiği bu yemek, mutancana, kuruyemişler ile müthiş bir görünüme kavuşurken içerdiği yüksek protein değeri ile besleyici ve lezzetlidir.

MUTANCANA NASIL YAPILIR?

Isıttığınız tencereye tereyağını alın ve eritin. Zeytinyağını ve ardından etleri ekleyip iyice kavurun.

Etlerin her tarafı renk alınca arpacık soğanları ve sarımsakları ekleyin. Etler suyunu çekince un ekleyin ve karıştırın.

Unun kokusu çıkınca, suyu ekleyin ve tencerenin altını kısın. Kapağı kapalı bir halde pişirin. Pişip pişmediğini, soğanları bıçakla delerek kontrol edin.

Sıcak suda bekletilmiş kuru üzümleri, erikleri, incirleri, bademleri, sumağı, balı ve tuzu ekleyin. Nazikçe karıştırın.

Kapağını kapatıp kısık ateşte 1-2 dakika daha pişmesini bekleyin ve altını kapatıp 15-25 dakika dinlenmeye bırakın.

Mutancana nasıl yapılır? Masterchef Mutancana tarifi ve malzemeleri

MUTANCANA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

500 gram kuzu kol kuşbaşı

12 adet arpacık soğan

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

3 su bardağı sıcak su

1/2 çay bardağı kuru üzüm

5 adet kuru incir

5 adet kuru erik

1/2 çay bardağı çiğ badem

1 yemek kaşığı sumak

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı tuz

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