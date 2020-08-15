Mutancana nasıl yapılır? Masterchef Mutancana tarifi ve malzemeleri

MUTANCANA NEDİR, NASIL YAPILIR?

Mutancana, Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan yemekler arasında yer alıyor. Tavuk veya kırmızı et ile hazırlanabilen bir yemektir. Edirne ile özdeşleşen ve Fatih Sultan Mehmet'in çok sevdiği bu yemek, mutancana, kuruyemişler ile müthiş bir görünüme kavuşurken içerdiği yüksek protein değeri ile besleyici ve lezzetlidir.

MUTANCANA NASIL YAPILIR?

Isıttığınız tencereye tereyağını alın ve eritin. Zeytinyağını ve ardından etleri ekleyip iyice kavurun.

Etlerin her tarafı renk alınca arpacık soğanları ve sarımsakları ekleyin. Etler suyunu çekince un ekleyin ve karıştırın.

Unun kokusu çıkınca, suyu ekleyin ve tencerenin altını kısın. Kapağı kapalı bir halde pişirin. Pişip pişmediğini, soğanları bıçakla delerek kontrol edin.

Sıcak suda bekletilmiş kuru üzümleri, erikleri, incirleri, bademleri, sumağı, balı ve tuzu ekleyin. Nazikçe karıştırın.

Kapağını kapatıp kısık ateşte 1-2 dakika daha pişmesini bekleyin ve altını kapatıp 15-25 dakika dinlenmeye bırakın.