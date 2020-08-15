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'de ürken çarşı merkezini birbirine kattı

'in ilçesi Lozan Caddesi üzerinde ürken , bağlı olduğu araba ile birlikte çarşı merkezini birbirine kattı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.8.2020 19:14 ABONE OL
Edinilen bilgilere göre, ürktükten sonra huysuzlaşarak sahibinin elinden bağlı olduğu at arabasıyla birlikte kaçan at, Dörtyol ile Kaymakam Sabri Başköy Caddesi üzerinde koştu. Bu sırada Lozan Caddesi üzerindeki araçlara zarar veren at, bir cip ve bir otomobile büyük çapta hasar oluşmasına neden oldu. Daha sonra duran atın arabası da parçalandığı görüldü. Yaralanan olmadığı olay sonrası bölgeye gelen Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, hasar gören araçlarla ilgili tutanak tuttu.
Polisin soruşturması sürüyor.
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Nusaybin'de ürken at çarşı merkezini birbirine kattı
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