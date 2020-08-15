2020 ÖTV indirimi gelecek mi? ÖTV indirimi ne zaman olacak?

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2020 indirimi gelecek mi? ne zaman olacak?

Otomobil sektörünün gündeminde uzun süredir indirimi ile ilgili haberler yer alıyor. Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarının pahalı olması sebebiyle sektördeki araç alımları sekteye uğramıştı. Kamu bankalarının uygun faiz oranı ile sunduğu kredilerin ardından otomobil alımları için yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Konuya yönelik araştırmalar devam ederken (OYDER) Başkanı ’dan açıklama geldi. Peki gelecek mi? 2020 ?

Giriş Tarihi: 15.8.2020 09:24 Son Güncelleme: 15.8.2020 09:25 ABONE OL
ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 ÖTV indirimi ne zaman olacak?

Dünyada koronavirüs salgını sebebiyle etkilenen sektörlerin başında otomobil geliyor. Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarını araştıranlar indiriminin olmasını bekliyor. Bilindiği üzere en son bankalar tarafından yerli üretim otomobillere tanınan kredi faiz oranı indirimleri araç alımlarında kolaylık yaşatmıştı. Hem tatil amaçlı hem de yeni araba almak isteyenlerin fırsat kolladığı ÖTV indiriminin gelip gelmeyeceğine yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor. Buna göre; gelecek mi? 2020 ?

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Sıfır ve ikinci el otomobil almak isteyenler ÖTV indiriminin gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Başkanı , ÖTV indirimi konusunda önemli açıklamalar yaptı. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı bir açıklamada ÖTV indiriminin bu yıl içinde beklenmediğini belirtmişti. Konuya yönelik detaylar haberimizde yer alıyor.

ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 ÖTV indirimi ne zaman olacak?

EYLÜL SONRASI İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINDA "DENGELENME" BEKLENTİSİ

(OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı , piyasada sıfır araç bulunurluğunun eylülde artmasını beklediklerini ifade ederek, "Çünkü fabrikalar, yan sanayi ve tedarik zinciri ancak eski hızına eylül ayı ile birlikte ulaşabilir. Bu 1-2 aylık bir zaman... Bu zaman diliminden sonra istenilen aracın 1-2 ay beklenmeden bulunabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla sıfır araç bulunurluğu yeteri seviyeye geldikten sonra ikinci elde de bir fiyat dengelenmesi olur." dedi.

Şahsuvaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda sıfır araca karşı bir satın alma iştahı olduğunu, bunun da uygun faiz ortamı ve şu andaki kur seviyelerinden kaynaklandığını söyledi.

Şahsuvaroğlu, "İnsanlar pandemi sonrası yeni normalde hayatlarına devam ederken imkanı olanlar; uçağa binmeyi tercih etmiyor, toplu taşımayı tercih etmiyor, iller arasında otobüsü tercih etmiyor. Dolayısıyla yaz tatili öncesi, okullar kapanmadan veya üniversite sınavları bitmeden insanlar bir an önce arabasını alıp yazlığına, tatil beldesine veya memleketine gitmek istiyor." diye konuştu.

Bu dönemde arz-talep arasında dengesizlik olduğunu ve arzın talep kadar kuvvetli olmadığını vurgulayan Şahsuvaroğlu, "Çünkü fabrikaların hepsi pandemi sürecinin akabinde yeni normale ayak uydurmaya çalışıyorlar. Bugün herkes tam kapasiteye henüz geçemedi. Çünkü bütün bir değer zinciri, bütün bir lojistik zinciri hala normal seyrine dönemedi. Bunun için 1-2 ay daha lazım." dedi.

"HERKESİN ŞU ANDA, AYNI ANDA İSTEDİĞİ ARABAYI ALMA ŞANSI YOK"

Murat Şahsuvaroğlu, 2-3 ay sonra taşların daha da yerine oturmasını beklediğini ve araç bulunurluğunun yükselmesiyle birlikte ikinci el fiyatlarının da dengeleneceğini söyledi.

Fiyatlarda bir düşüş beklemediklerini ifade eden Şahsuvaroğlu, "Ama şunun da altını çizmek istiyorum; biz genç ve dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Yani geçmiş dönemden bugüne kadar neyin fiyatı düştü ki bugün 'ileride ikinci el fiyatları düşer' diyebilelim. Bu arz-talep dengesindeki ters orandan ötürü olan bir durum. Herkesin şu anda, aynı anda istediği arabayı alma şansı yok. Çünkü Avrupa'daki fabrikalar da zaten mayısın üçüncü haftasında üretime başladı." değerlendirmesinde bulundu.

ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 ÖTV indirimi ne zaman olacak?

"ARAÇ BULUNURLUĞUNUN EYLÜLDE ARTMASINI BEKLİYORUZ"

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu, eylül ayı sonrasında fiyatların dengelenebileceğini belirterek, "Araç bulunurluğunun eylülde artmasını bekliyoruz. Çünkü fabrikalar, yan sanayi ve tedarik zinciri ancak eski hızına eylül ayı ile birlikte ulaşabilir. Bu 1-2 aylık bir zaman... Bu zaman diliminden sonra ben istenilen aracın böyle 1-2 ay beklenmeden bulunabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla sıfır araç bulunurluğu yeteri seviyeye geldikten sonra ikinci elde de bir fiyat dengelenmesi olur." şeklinde konuştu.

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2020 ÖTV indirimi gelecek mi? ÖTV indirimi ne zaman olacak?
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