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Koca fotoğrafını paylaşmıştı, o çaycı şimdi meşhur oldu

Giresun'un Görele ilçesinde faaliyet gösteren bir çay ocağı çalışanı müşterileriyle sosyal mesafeyi korumak amacıyla çayı bir metre uzunluğundaki kepçeyle dağıttığı fotoğrafı Dr. tarafından sosyal medya hesabından paylaşılınca ilçede meşhur oldu. Bakan Koca paylaşımında "Bu günlerde bütün mümkünleri düşünelim" ifadelerine de yer verdi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.8.2020 16:16 ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca fotoğrafını paylaşmıştı, o çaycı şimdi meşhur oldu

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Korona virüs tedbirlerine dikkat çekmek için tahta kepçeyle çay servis ederken fotoğrafını paylaştığı Giresun Göreleli çaycı Mehmet Patan örnek gösterilmekten memnun olduğunu dile getirdi.

''ÇOK MUTLU OLDUM''

Bu paylaşımın ardından ilçede herkesin ilgi odağı haline gelen çaycı Mehmet Patan, "Bakanımızın bizi örnek göstererek paylaşım yapmasından çok mutlu oldum. Paylaşımın ardından herkes tebrik ve teşekkür etti. Bende buradan bizi bizden daha çok düşünen Bakanımıza teşekkür ediyorum. Biz yine de örnek olsun diye müşterilerimizle sosyal mesafeyi korumak için kepçeyle müşterilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlar olarak maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim" ifadelerine yer verdi.

Çay ocağı müşterileri ise kepçeyle yapılan hizmetin daha güvenli olduğunu ifade ederek hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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Sağlık Bakanı Koca fotoğrafını paylaşmıştı, o çaycı şimdi meşhur oldu
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