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Karasu plajında korku dolu anlar! Plajda komşularını bıçakladı

’nın Karasu ilçesinde, H.Ö. evine yaptırdığı sundurma nedeniyle kendisini belediyeye şikayet eden komşusu ile eşi ve kızını, plajda bıçakladı. H.Ö. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Yaralılar tedaviye alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.8.2020 18:03 ABONE OL
Sakarya Karasu plajında korku dolu anlar! Plajda komşularını bıçakladı

Sakarya Karasu Plajı'nda eşi ve kızıyla birlikte denize girip, güneşlenen N.K.'nin yanına, evine yaptırdığı sundurma nedeniyle belediyeye şikayet ettiği H.Ö. geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. H.Ö., üzerinde taşıdığı bıçak ile N.K.'yi dizinden, kavgayı ayırmak siteyen eşi A.K. ve kızı Z.K.'yi de bacaklarından bıçakladı. Saldırgan, vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından etkisiz hale getirilirken, 112 Acil'e haber verildi. Yaralı anne-baba ve kızı, Karasu Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

H.Ö. ise gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

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Sakarya Karasu plajında korku dolu anlar! Plajda komşularını bıçakladı
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