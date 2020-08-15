SON DAKİKA: Duygu Delen'in acılı babasından yürek yakan sözler: Benim kızım bu tabutun içinde...

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN 1 KADININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

Öte yandan Kaplan'ın geçen yıl Ocak ayında otomobil ile evli ve 1 çocuk annesi Zeynep Berna Atay'a çarparak ölümüne neden olduğu öğrenildi. Kaplan'ın kaza sonrası yapılan soruşturmada 2.10 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz olduğu belirlenirken, bu kazada açılan davada ise mahkemenin, sanığın adli kontrol ve bulunduğu ikametten ayrılmaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına ve tahliyesine karar verdiği öğrenildi.