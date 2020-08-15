Son dakika haberi: 12 sene önce boşandığı eşinin üzerine çocuklarını kaydettirdi! Gerçek ortaya çıkınca...

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay medyana geldi. 12 yıl önce boşandığı eşinin üzerine iki çocuk kaydettiren eski koca hakkında soruşturma başlatıldı. 45 yaşındaki Zarife K. H.A. ile evliydi. Çocukları olmayan Zeliha K., H.A.'dan boşandıktan yıllar sonra yeniden evlenmeye karar verdi. Nüfus işlemleri sırasında genç kadın, üzerine kayıtlı 2 çocuk olduğunu öğrenince şoke oldu.

ANNELERİ OLARAK GÖZÜKMEK İSTEMİYORUM

Eski kocasının yeni evliliğinden olan iki çocuğu eski eşi Zarife K.'nin hanesine yazdırmıştı. Zarife K., M.K ve Z.K.'nın, annesi olarak gözüktüğünü fakat annesi olmadığını belirterek, mahkemenin yolunu tuttu.

Yıllar sonra fark ettiği durumdan rahatsız olan Zarife K., "Onlar benim çocuklarım değil, yasal olarak annesi gözükmek istemiyorum. DNA testi yapılsın. Mirasımdan yararlanmalarını istemiyorum" diyerek eşinin eski evliliğinden olan çocukları M.K. Ve G.K.'nın anne hanesinden çıkarılmasını talep etti.

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