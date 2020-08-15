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haberi: 65 yaş üstü gelecek mi? Hangi şehirlerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var?

Tüm dünyada hayatı olumsuz yönde etkileyen corona virüse karşı aşı çalışmaları devam ederken ülkemizde vaka sayıları da özellikle bayram tatilinden sonra yükselişe geçti. Dün yani 14 Ağustos vaka sayısında 1.226 pozitif vakaya rastlandı. 65 yaş üstü kişilere gelip gelmeyeceği ise aileler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği gibi ilk corona virüs vakasından kısa süre sonra 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Düzce, Siirt, Yalova ve Malatya'da da 65 yaş üstü kişilere yönelik yasaklar açıklandı.

Giriş Tarihi: 15.8.2020 10:20 ABONE OL
Son dakika haberi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hangi şehirlerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var?
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Son dakika haberi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hangi şehirlerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var?
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