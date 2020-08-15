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Son dakika haberi: üyesi Prof. Dr. grip aşısını önerdiklerini açıkladı! Eylül ve Ekim'de...

Çin'den yayılan ve tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsün hayata olumsuz etkileri devam ediyor. Son olarak okulların açılması ertelendi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulı üyesi ; son dakika açıklamasında okulların ertelenmesi kararının doğru olduğunu ifade ederken 'Bu vaka sayılarıyla okulların açılması zordu, süreç çok dinamik. İkinci dalgayı Eylül - Ekim gibi bekliyorduk, dikkat etmemiz lazım." ifadelerini kullandı. Dondurulmuş gıdalarda virüs tespil edildiğini belirten Yamanel, grip aşısı hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.8.2020 09:54 Son Güncelleme: 15.8.2020 10:15 ABONE OL
Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel grip aşısını önerdiklerini açıkladı! Eylül ve Ekim'de...
Demirören Haber Ajansına konuşan üyesi Prof. Dr. , ikinci dalganın Eylül - Ekim aylarında gelmesini beklediklerini ifade ederken Eylül'de çok daha dikkat etmek gerektiğini vurguladı. Okulların açılmasıyla vaka sayılarında artışın yaşanacağını belirten deneyimli bilim insanı, alınan kararın son derece yerinde olduğunu belirtti.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Bu vaka sayılarıyla okulların açılması biraz zordu. Bu nedenle alınan karar bence çok doğru. Tabi ki bir ay sonra da yine vaka sayılarının değerlendirilmesi söz konusu olacaktır. Buna göre karar alınacaktır. Kararlar anlık olarak değişebiliyor. Çünkü çok dinamik bir süreç" dedi.
Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel grip aşısını önerdiklerini açıkladı! Eylül ve Ekim'de...

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve üyesi Prof. Dr. , Demirören Haber Ajansı (DHA) Ankara Bürosu'nu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yamanel, artan vaka sayılarının Kurban Bayramı'nın yansımaları olduğunu söyledi. Yamanel, "Beklediğimiz artışlar. Ama çok ciddi, sağlık sistemimizi zora sokacak kadar büyük artışlar olmadı. Ağustos ayında sayılarda çok ciddi azalmalar bekliyorduk. 2'nci dalgayı da eylül-ekim gibi bekliyorduk ama daha henüz birinci dalganın üzerine küçük pikler görmeye başladık. Eylül'de daha dikkat etmemiz lazım. Eylül ayında hem kapalı ortamların yoğunlaşması hem okulların açılmasıyla vaka sayılarının artabileceğini düşünüyoruz. O nedenle vatandaşımızın çok daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.

'GRİP AŞISINI KESİNLİKLE ÖNERİYORUZ'

Sonbaharda grip faktörünün ortaya çıkacak etkenler arasında olduğunu ifade eden Yamanel, "Covid-19 ile grip belirtileri birbirine çok benziyor ve karışabilir. Bu nedenle mutlaka grip aşısı olmak gerekiyor. Grip aşısını bütün vatandaşlarımıza kesinlikle öneriyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel grip aşısını önerdiklerini açıkladı! Eylül ve Ekim'de...

Yamanel, Çin'de dondurulmuş tavuk kanadında koronavirüs tespit edilmesine ilişkin ise, "Dondurulmuş gıdalarda virüse rastlanılabilir. Ve dondurulmuş gıdalarda virüsün yaşama ihtimali daha uzun oluyor. Bu nedenle dondurulmuş gıdaları aldığımız zaman çözdükten sonra mutlaka çok iyi şekilde pişirmemiz gerekiyor. Dondurulmuş gıdalarda virüs uzun süre yaşayabilir" dedi.

'OKULLARIN AÇILMASI ZORDU'

Yamanel, önerisiyle okulların açılmasının 1 ay ertelenmesine ilişkin ise, şunları kaydetti:

"Okullar bir aylık bir gecikmeyle açılacak. Bu gecikmenin ardından da belli sınıfların açılması gündemde. Böyle olunca da seyreltilmiş bir model oluyor ve online eğitimde diğer sınıflar için devam edecek. Okullarda daha güvenli bir ortam olacak. Bu vaka sayılarıyla okulların açılması biraz zordu. Bu nedenle alınan karar bence çok doğru. Tabi ki bir ay sonra da yine vaka sayılarının değerlendirilmesi söz konusu olacaktır. Buna göre karar alınacaktır. Kararlar anlık olarak değişebiliyor. Çünkü çok dinamik bir süreç."

Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel grip aşısını önerdiklerini açıkladı! Eylül ve Ekim'de...

'KURALLARA UYMAMIZ GEREKİYOR'

Yamanel, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyararak, "Bu konuda yine en başından beri söylediklerimizi söylüyoruz. Aşı bulunana kadar ya da çok etkin bir tedavi olana kadar bizim aşımız; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarıdır. Bunlara hastalığın sonuna kadar her ortamda çok ciddi bir şekilde uymamız gerekiyor" diye konuştu.

Yamanel ayrıca, Rusya'nın geliştirdiğini açıkladığı koronavirüs aşısına ilişkin ise, "Aşıyı bulduk' açıklamaları bizim için sevindirici açıklamalar. Ama tabi ki güvenliğinin, güvenirliğinin ve etkinliğinin tam olarak ortaya konması lazım. Bunları beklemekteyiz. Yani güvenlik ve etkinlik çalışmalarını tam olarak görmek lazım. O zaman içimiz rahat edecek. Bunun da ben 2021 yılının ortalarında olacağını tahmin ediyorum. O zamana kadar ki aşımız her zaman söylediğimiz gibi maske, mesafe ve hijyen kuralları" dedi.

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Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel grip aşısını önerdiklerini açıkladı! Eylül ve Ekim'de...
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