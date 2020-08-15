Son Dakika Haberi: Kaçak deterjan imalathanesine baskın! Piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre yürütülen çalışmalarda, bahse konu adrese geçildiğinde kaçak deterjan üretimi yapıldığı anlaşılan iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda 4 adet 10 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 40 kilogram gelen satışa hazır vaziyette farklı markalarda deterjan, 125 adet farklı markalara ait deterjan ambalajı, 1 adet ambalajlama makinesi, 1 adet hassas terazi, 35 adet 25 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 875 kilogram gelen deterjan malzemesi, 225 adet 25 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 2 bin 625 kilogram gelen kaya tuzu, 1 adet ürün karıştırmaya yarayan kazanlı ana makine ele geçirildi.

Son Dakika Haberi: Kaçak deterjan imalathanesine baskın! | Video

Konu ile ilgili iş yerinin çalışma ve işletme ruhsatı olmadığı belirlendi. İşletme sahibi Yaşar T. ve iş yeri çalışanı Serkan E. isimli şahıslar, "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.