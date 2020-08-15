SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 15 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin günlük tablo merak edilmeye başlandı. Corona virüsü ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken Bakan Koca, verilere dair tabloyu aktarıyor. Peki; Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 15 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ne oldu? Bakan Koca son dakika açıkladı!
15 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İşte corona virüsü son dakika gelişmeleri ile Bakan Koca'nın değerlendirmeleri...
14 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri
En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek.
12 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım.
11 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa.
10 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip.
9 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok.