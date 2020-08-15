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: Türkiye'de ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 15 Ağustos 2020 vaka ve ölü sayısı son durum!

Corona vaka sayısına ilişkin haberleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün gelişmeleri ve günlük tablo verilerini vatandaşlara aktarıyor. Son olarak 14 Ağustos koronavirüs tablosu verilerine göre; vefat sayısı 22, hasta sayısı bin 226, test sayısı 70 bin 192 ve iyileşen sayısı ise 923 olarak açıklandı. Peki; Türkiye'de ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 15 Ağustos 2020 vaka ve ölü sayısı son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!

Giriş Tarihi: 15.8.2020 18:03 ABONE OL
SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 15 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

Türkiye'de ölü ve vaka sayısına ilişkin günlük tablo merak edilmeye başlandı. Corona virüsü ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken Bakan Koca, verilere dair tabloyu aktarıyor. Peki; Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 15 Ağustos 2020 vaka ve ölü sayısı son durum ne oldu? Bakan Koca açıkladı!

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU: 15 AĞUSTOS 2020 TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

15 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

İşte corona virüsü son dakika gelişmeleri ile Bakan Koca'nın değerlendirmeleri...

SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 15 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

14 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri

En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek.

SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 15 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!
13 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun.
SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 15 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

12 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım.

SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 15 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

11 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa.

SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 15 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

10 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip.

SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 15 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

9 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok.

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 15 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!
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