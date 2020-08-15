SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 15 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin günlük tablo merak edilmeye başlandı. Corona virüsü ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken Bakan Koca, verilere dair tabloyu aktarıyor. Peki; Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 15 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ne oldu? Bakan Koca son dakika açıkladı!

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU: 15 AĞUSTOS 2020 TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

15 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

İşte corona virüsü son dakika gelişmeleri ile Bakan Koca'nın değerlendirmeleri...