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’un Of ilçesinde heyelan: 1 ölü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
Trabzon’un Of ilçesinde heyelan: 1 ölü
Trabzon'da etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden oldu, bir kişi hayatını kaybetti. Of ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağmur nedeniyle ilçenin bazı köylerinde sel ve heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü. Bazı köy yollar ise ulaşıma kapandı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bölgeye AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yamaçtan koparak yola kayan toprak ve taş yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı. Sugeldi Mahallesi'nde ise Yılmaz Hacımahmutoğlu aracının içerisinde heyelana yakalandı. Toprak altında kalan Hacımahmutoğlu hayatını kaybederken, ölmeden önceki son anlarını cep telefonu ile kayda aldığı ortaya çıktı.
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Trabzon’un Of ilçesinde heyelan: 1 ölü
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