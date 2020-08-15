Turistin cep telefonunu böyle kaçırdı! Polisler 10 saniye sonra yakaladı

Olay, 12 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Fatih'te meydana geldi. Küçük Ayasofya Mahallesi'nde Azerbaycan uyruklu Aydanız A.'nın oğlu Rauf G., iddialara göre akıllı cep telefonunu indiği taksinin içerisinde unuttu. Babasıyla birlikte taksiye geri dönen Rauf G., cep telefonunun arabada olduğunu gördü fakat cep telefonunu vermeyen taksici hızla kaçtı. Rauf G. aracın önüne geçti ve aracın peşinden koştu fakat taksici cep telefonuyla kayıplara karıştı. Olay yerine yakın polisler de taksiyi kovalamaya başladı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine işte böyle yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Emniyeti'ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisleri, plakası da tespit edilen taksiyi sadece 10 saniye sonra aynı mahalle üzerinde seyir halindeyken durdurdu.

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SERBEST BIRAKILDI

Taksinin içerisinde yapılan aramalarda söz konusu cep telefonu ele geçirildi ve taksinin sürücüsü olan Sezgin E. (38), telefonun taksiden inen vatandaşa ait olduğunu ifade etti. Araştırmalarda akıllı cep telefonunun mağdur Rauf G.'ye ait olduğu tespit edildi. Taksi şoförü Sezgin E. gözaltına alındı ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taksinin sürücüsü Sezgin E. serbest bırakıldı.





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