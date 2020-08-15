Üçüzlerini kurtardı eşini kurtaramadı

İstanbul Başakşehir'de bir anda alev alan aracın şoförü emniyet kemerini açamayınca yanarak can verdi. Yan koltukta otur eşi ise arka koltukta uyuyan üçüzlerini son anda kurtardı. Başakşehir Kayabaşı Olimpiyat Bulvarı üzerinde 10 Ağustos gecesi 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali ve Dürdane Yıldırım çifti birkaç ay önce araba satın aldı. Olay günü eşi Ali Yıldırım'ı doktora götüren Dürdane Yıldırım (38) dönüş yoluna geçtiği sırada araç Olimpiyat Bulvarı'nda hararet yaptı ve durdu. Ali Yıldırım ne olduğuna bakmak için araçtan inip motor kaputunu açtı. Araç bir anda alev aldı. Hemen eşini indirmeye çalışan Ali Yıldırım, emniyet kemerini açamayınca arka koltukta uyuyan üçüz çocuklarını uyandırıp araçtan son anda çıkarmayı başardı. Eşi Dürdane Yıldırım emniyet kemerini bir türlü çözemediği için çıkamadı. Genç kadına çevreden gelenler yardım etmek istedi ancak kemeri açamadılar. 3 çocuk annesi genç kadın feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili polise ifade veren Ali Yıldırım; "Aracı eşim kullanıyordu. Araç hararet yaptığı için durdu. Araçtan inerek motora kaputunu açtığımda birden alev aldı. Arkada uyumakta olan üçüz çocuklarımı araç içerisinden güçlükle çıkardım. Çevreden vatandaşların müdahale etmesine rağmen eşimin emniyet kemerini çıkaramaması sebebiyle araç içersinde kaldı" dediği öğrenildi.