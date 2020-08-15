Valilikten flaş karar... Kazdağları’nda ormana giriş ve çıkışlar yasaklandı!

Balıkesir Valiliğinin yaptığı yazılı açıklama ile Özellikle Kazdağları'ndaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Yapılan yazılı açıklamada "Orman idaresinden ihaleli/tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman idaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç olmak üzere 15 Eylül 2020 tarihine kadar 1'inci maddede belirtilen alanlar dışında, Balıkesir İli dahilindeki tüm ormanlık alanlara giriş çıkışlar, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ve çadırlı kamp yapılması yasaklanmıştır." denildi.